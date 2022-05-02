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Війська РФ завдали по Одесі ракетного удару: потрапили в релігійну споруду, постраждали і загинули люди

2 травня 2022, 20:15

Окупанти Росії завдали удару по об'єктах міської інфраструктури Одеси.

Вибух в Одесі
Війська Росії 2 травня завдали ракетного удару по Одесі / Teelgram-канал Одеса Info

В Одесі увечері, 2 травня, пролунали вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту ракетного удару. Зафіксовані попадання в об'єкти міської інфраструктури. Пошкоджено релігійну споруду. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що є поранені і загиблі.

У понеділок ввечері, 2 травня, місцевий Telegram-канал Одеса INFO повідомив про вибух в Одесі та опублікував відповідні фото та відео. Вказувалося, що було 2-3 вибухи, а попадання сталося у "всім відомий інфраструктурний об'єкт".

Канал Думська заявив про роботу ППО в Одесі та удар російських окупантів по об'єкту інфраструктури.

В оперативному командуванні Південь офіційно повідомили про ракетний удар окупантів РФ по місту. Встановлено попадання в об'єкти міської інфраструктури. В результаті було пошкоджено релігійну споруду. Стало відомо про те, що є поранені і загиблі.

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Керівник Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив інформацію.

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"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль, загиблі і поранені", - підкреслив Марченко.

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Ракетний удар по аеропорту в Одесі

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що російські окупанти 30 квітня ввечері завдали ракетного удару по Одеському аеропорту. Сталися вибухи, через які було зруйновано злітну смугу. Ремонту вона не підлягає

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що ракетний удар по аеропорту в Одесі було завдано з окупованого Криму. Постраждалих немає.

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