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Потужний ракетний удар орків по Одесі: рятувальники показали наслідки

2 травня 2022, 23:57

Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку, сказав Зеленський.

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Рятувальники показали відео наслідків удару по Одесі / facebook.com/kyivcity.gov.ua

У понеділок, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС у Telegram продемонструвала наслідки атаки по місту.

Ракетний обстріл по Одесі:

  • ближче до вечора в місті пролунав сильний вибух. Очевидці повідомили про хмару диму в небі;
  • як повідомило оперативне командування "Південь", окупанти ракетами влучили по інфраструктурних об'єктах та релігійній споруді міста;
  • стало відомо, що ракета влучила саме в будівлю Московського патріархату;
  • згідно уточненої інформації, в результаті удару загинув 15-річний хлопець. Також важкі поранення отримала дівчина. З трьома особами наразі працюють психологи;

"Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку. У неї осколкові поранення. Для чого це? Чим російській державі погрожували ці діти і цей гуртожиток? Ось так вони воюють, ось і все", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі увечері, 2 травня, пролунали вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту ракетного удару. Зафіксовані попадання в об'єкти міської інфраструктури. Пошкоджено релігійну споруду. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що є поранені та загиблі.

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