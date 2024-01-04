Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак Росії - Наєв

У запасі України закінчуються ракети для ППО.

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Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак / колаж: галвред, фото: УНІАН

У мобільної системи ППО України ракет вистачить рівно на ще кілька масованих атак Росії. Про це агенству Франс Прес повідомив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв.

Наприкінці 2023 року ворожа армія завдала безліч ударів по великих містах України, початок 2024 року ознаменувався обстрілом столиці України Києва та Харкова. В наслідок атаки постраждали десятки людей, також є загиблі.

За словами Наєва, на даний момент у ПЗРК України є стільки боєприпасів, скільки може допомогти витримати ще не більше кількох масованих атак. Однак далі Україні потрібна буде підтримка Заходу.

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"У середній і довгостроковій перспективі нам знадобиться допомога західних країн для поповнення ракетного парку", - заявив Сергій Наєв.

Також командувач об'єднаними силами ЗСУ додав, що мета окупантів - виснаження української протиповітряної оборони, тому пріоритетом для України є збільшення кількості боєприпасів, зокрема - ракет для "патріотів" і самих цих систем. Адже, згідно з повідомленням Наєва, саме ці системи збили 10 гіперзвукових ракет "Кинджал" над Києвом на початку цього року.

"Жодна інша система ППО в світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією", - резюмував він.

Ситуація в Україні

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський вказує на те, що російські війська активізувалися на Бахмутському напрямку, тривають інтенсивні бої поблизу Богданівки. Головна мета окупантів полягає в тому, щоб отримати контроль над містом Часів Яр.

Також, російські окупанти вдень 4 січня вдарили по Кропивницькому. В результаті атаки знеструмлені побутові споживачі "Укренерго" і залізниця. Поранення отримали 8 осіб, ще одна людина загинула.

Крім іншого, вороги не збираються відмовлятися від свого плану по повній окупації Авдіївки в Донецькій області і готуються до майбутніх активних дій. Про це повідомив начальник міської Військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

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