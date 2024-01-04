Росія вдарила по Кропивницькому: пошкоджено енергооб'єкт, багато постраждалих

Унаслідок атаки 8 людей отримали поранення, одна людина загинула.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-vdarila-po-kropivnickomu-ye-vluchannya-v-energoob-yekt-bagato-postrazhdalih-10530584.html Посилання скопійоване

Ударом знеструмлено залізницю / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські окупанти вдень 4 січня вдарили по Кропивницькому. Унаслідок атаки знеструмлено побутових споживачів "Укренерго" та залізницю. Поранення отримали 8 людей, ще одна людина загинула.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру.

В результаті падіння уламків одна людина загинула та восьмеро поранено. Також падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники.

відео дня

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

У результаті ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, повідомляє, своєю чергою, Міненерго.

Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго" - поранено двох енергетиків.

Знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація, запевняють у Міненерго, контрольована.

РФ завдала ракетного удару по Кропивницькому - дивіться відео:

РФ могла вдарити протикорабельною ракетою "Овод"

За словами представника Кіровоградської ОВА, під час чергової ракетної атаки Кропивницького ворог запустив, імовірно, ракету Х-59.

"Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Найтрагічніше - постраждали прості робітники. 8 людей з різними ступенями тяжкості доставлено у лікарню. Один робітник загинув - простий автослюсар", - розповіли в обласній військовій адміністрації.

Росія атакує Україну

Росія продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру Україну. Під час нещодавніх обстрілів без світла залишились 250 тисяч осіб.

При цьому енергетики вже склали графіки відключень світла. Але їх застосують тільки за значних пошкоджень у разі обстрілів.

У вересні ГУР повідомляла про розвідку Росією об'єктів енергетики для завдання ударів по критичній інфраструктурі України. Водночас британська розвідка стверджує, що РФ відтепер спрямовуватиме ракети по об'єктах ВПК України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.