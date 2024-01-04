Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто

За словами аналітика, ситуація на Бахмутському напрямку стає все критичнішою через наступ ворога в напрямку міста Часів Яр.

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Ситуація на Бахмутському напрямку виглядає критичною / Колаж: Главред, фото: 67 ОМБр, 22 ОМБр

Генерал Олександр Сирський вказує на те, що російські війська активізувались на Бахмутському напрямку, тривають інтенсивні бої поблизу Богданівки. Головна мета окупантів полягає в тому, щоб отримати контроль над містом Часів Яр. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

Він зазначив, що ситуація на цьому напрямку вигладає критично, адже якщо противник захопить Богданівку, то від міських околиць до нього залишиться менше, ніж 3 кілометри.

За його словами, захоплення цього міста також відкриває шлях для продовження наступу у напрямку Слов'янська і Краматорська. Можна сказати, що оборонна операція в районі Часового Яру розпочалася кілька тижнів тому.

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"Уявіть собі, з якими ризиками зіткнуться наші захисники, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку щонайменше з трьох сторін – з Лимана, Часового Яру та через Курахово - Покровськ - Костянтинівку. Виклики дуже серйозні. Я думаю, планування російських генералів ґрунтується саме на такому варіанті", – каже експерт.

За його словами, утримання Часового Яру є стратегічно важливим завданням. Існує ймовірність, що в даний час там також посилюються оборонні позиції відповідно до недавнього наказу президента Володимира Зеленського.

Селезньов також зазначив, що минулої зими російські війська наближалися до міста з півдня, але Силам оборони України вдалось відігнати противника назад до Бахмуту. Захоплення Часового Яру може створити противнику плацдарм для наступу не лише до Краматорська, а й до Костянтинівки. Відстань до Краматорська становить приблизно 20 кілометрів, до Костянтинівки - близько 12. Це створює значну загрозу, оскільки на цьому шляху немає великих населених пунктів, де можна було б створити міцний оборонний вузол.

"Часів Яр ще треба захопити, його не так просто взяти, бо він знаходиться на висотах. Навіть якщо припустити, що ворог візьме місто, то чи зможе він далі йти у напрямку Костянтинівки, Дружківки і далі? Так, такі ризики є. Зараз українські сили роблять все, щоб цього не трапилося. Звичайно, розглядаються і сценарії того, що окупанти досягнуть тактичних успіхів і зайдуть до Часового Яру, в чому я особисто сумніваюся", – розповів військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив, що українські війська відступили з Мар'їнки в Донецькій області, яке було українським контрольним пунктом протягом майже двох років, але тепер його втрачено. Експерти вважають, що у російських окупантів тепер є два можливі напрямки для подальшого наступу: через Вугледар або через Курахове і Покровськ з метою вийти на Слов'янськ і Краматорськ. Колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов стверджує, що після втрати Мар'їнки російська армія не зможе швидко продовжити наступ, оскільки зазнала значних втрат.

Ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Навіть після того, як окупантам не вдалося захопити місто до Нового Року, вони продовжують здійснювати постійні атаки і навіть змінили свій напрям наступу, спрямувавши його у бік Очеретиного. Про це заявив військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepStateMap Роман Погорілий.

Після "виборів" президента Росії у березні 2024 року, коли Володимир Путін знову стане главою країни, можна очікувати початку нової наступальної операції окупантів в Україні, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

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