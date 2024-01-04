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Новий наступ росіян на Авдіївку: в МВА попередили про загрозу і назвали дату

Юрій Берендій
4 січня 2024, 15:58
За словами очільника Авдіївської МВА росіяни готуються до чергової активізації на цьому напрямку з метою повного захоплення стратегічного міста.
Новий наступ росіян на Авдіївку: в МВА попередили про загрозу і назвали дату
В Авдіївській МВА повідомили про тривожні новини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти не збираються відмовлятися від свого плану щодо повної окупації Авдіївки на Донеччині і готуються до майбутніх активних дій.Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у ефірі Еспресо.

За його словами, противник прагне утримувати в напрузі всю лінію оборони навколо міста на Донбасі, що може свідчити про наближення наступного загострення ситуації.

"Спілкуючись із командирами, розуміємо, що найімовірніше буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехоплення, є певне перегрупування. Росіяни накопичують сили, тому варто очікувати знову якогось загострення", — заявив Віталій Барабаш.

відео дня

Начальник міської військової адміністрації зазначив, що останнім часом штурмові дії з боку російських окупантів зменшилися. Однак це не означає, що вони відмовилися від спроби окупації міста. Ворог продовжує тримати в напрузі всю лінію оборони, атакуючи з різних напрямків.

Він додав, що біля населеного пункту Степове Збройні Сили РФ намагалися провести наступальні дії, проте не змогли здобути контроль над місцевістю. В той же час, поблизу Новобахмутівки ЗСУ відкинули ворога на його попередні позиції.

"Росіяни постійно намагаються малими групами тримати в напрузі ЗСУ. Але, наприклад, промка є сірою зоною. Окупанти намагаються туди заходити, а українські війська не дають їм пройти. Як тільки вони туди заходять, ЗСУ відпрацьовують артилерією", — підсумував Віталій Барабаш.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил в районі Авдіївки можуть спонукати Генштаб ЗСУ до рішення вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, це виведення може відбутися найближчими днями.

Також начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цьому районі. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу, і втрата Авдіївки, якщо вона станеться, буде тактичним, а не стратегічним успіхом.

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війна в Україні Авдіївка
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