Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом

16 лютого, з нагоди відзначення Дня Єднання, за ініціативи МКІП проходить спільний загальнонаціональний та регіональний телемарафон #UAразом.

Марафон складається з двох спеціальних прямих включень протягом дня – з 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00, та об’єднає багатомільйонну телевізійну аудиторію.

Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери. Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати нашу країну. Відкриватиме марафон Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, День єднання в Україні запроваджений та вперше відзначатиметься цього року. Цього дня, згідно з Указом, який на днях підписав президент Володимир Зеленський, передбачені такі заходи: