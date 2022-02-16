Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

Дивіться наживо загальнонаціональний телемарафон #UAразом з нагоди Дня єднання.
16 лютого, з нагоди відзначення Дня Єднання, за ініціативи МКІП проходить спільний загальнонаціональний та регіональний телемарафон #UAразом.
Марафон складається з двох спеціальних прямих включень протягом дня – з 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00, та об’єднає багатомільйонну телевізійну аудиторію.
Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери. Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати нашу країну. Відкриватиме марафон Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, День єднання в Україні запроваджений та вперше відзначатиметься цього року. Цього дня, згідно з Указом, який на днях підписав президент Володимир Зеленський, передбачені такі заходи:
- підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
- виконання о 10:00 Державного Гімну України;
- проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.