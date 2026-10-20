Чому не Одарка: Даша Астаф’єва відповіла на критику через диктант

Українська красуня Даша Астаф’єва показала, як користувачі Тредчана відреагували на новину про диктант.

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Даша Астаф’єва зачитає текст для диктанту / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Коротко:

Що написала Астаф'єва у відповідь на хейт

Що не сподобалося користувачам соціальної мережі

Співачка та актриса Даша Астаф'єва, яка цього року зачитає Радіодиктант національної єдності, відповіла на хвилю хейту.

На думку деяких "експертів" із соціальної мережі Threads, актриса Астаф’єва недостатньо професійна, щоб виконати почесну місію зачитування радіодиктанту.

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Сама актриса жорстко й дотепно відповіла на хейт.

"Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, запитували люди, хіба ротом Даші можна вимовляти такі споконвічно українські слова, як "дзиґа", "громовиця" і "таке відчуття, що Бог нас за щось карає"? Непристойність. "Давайте наступного року ще якусь Джесіку покличемо - смачно плюнемо в корінець правопису". Я маю змінити ім’я, а тоді вже Конституційний Суд "Фейсбука" разом із Великою Палатою Верховного "Тредса" поміркує, чи підходжу я їм", - пише Даша.

Даша Астаф’єва дотепно відповіла на хейт / Скріншот Threads

"Не сподобалося, що я знімалася для Playboy 20 років тому. Хіба жінка з обкладинки журналу, який потайки передавали однокласники один одному на перервах, гідна когось "об’єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх із самотою!" - тролить артистка.

Даша Астаф’єва дотепно відповіла на хейт / Скріншот Threads

"Писали, що я молода й красива, тому люди будуть відволікатися від диктанту - це ненормально. І що я стара й некрасива, мені пора купувати тонометр, а не бавитися - це ненормально. Писали це лисі чоловіки, старші за мене", - розповідає вона.

Даша Астаф'єва дотепно відповіла на хейт / Скріншот Threads

Вона також додала, що варто зробити ще тріо, квартет, "зібрати стадіон читців!". "Диктант - це дуже серйозно, - пише у Facebook вчителька з квітами на аватарці, - хіба ви не розумієте?!" Перед очима постали перелякані діти, які витирають піт з чола під час перерви на фізкультуру. Звісно, диктант має стати для всіх нас серйозним випробуванням, а не забавою. Адже ми з вами живемо у світі райських поні, які замість тролейбусів возять нас не на роботу, а в блакитну оазу з квітучими абрикосами та фініковими пальмами", - іронізує артистка.

Даша Астаф’єва відповіла на хейт / Скріншот YouTube

Коли відбудеться Радіодиктант національної єдності 2026

Всеукраїнський радіодиктант прозвучить об 11:00 у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Його традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах "Суспільного". Цього року під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності відбудеться збір коштів на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

Даша Астаф’єва, інфографіка / Фото: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, була затримана Владислава Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

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Про особу: Даша Астаф'єва Дар’я (Даша) Вікторівна Астаф’єва - українська модель, співачка, актриса, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

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