Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

Під час воєнного стану та загальної мобілізації більшість чоловіків призовного віку не можуть покинути територію України. Але є кілька винятків.

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міграція / Колаж: Главред, фото УНІАН, pixabay

Під час воєнного стану та загальної мобілізації більшість чоловіків призовного віку не можуть покинути територію України. Однак все ж є певні категорії людей, яким дозволено виїзд за кордон. Про це йдеться в постанові Кабміну "Про затвердження правил перетину державного кордону громадянами України".

В першу чергу виїжджати за кордон під час воєнного стану можуть люди, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, які постійно проживають за кордоном і мають відповідну відмітку про це в паспорті. Також покинути межі країни можуть громадяни, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я, за сімейними обставинами, а також з зв'язку з роботою.

Виїжджати з України також можуть люди, які займаються допомогою української армії. Це:

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водії-волонтери, що перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу;

діячі культури, які даватимуть за кордоном благодійні концерти та представлятимуть Україну в міжнародній площині;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах.

Також за станом здоров'я межі України можуть покинути чоловіки призовного віку, які мають інвалідність I-III групи (за наявності відповідних документів).

Виїзд дозволений особам, які супроводжують людей, які потребують постійного догляду, а також отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду та підтримуючого проживання. За станом здоров'я виїхати з країни можуть також військовослужбовці ‒ з направленням на лікування.

Мобілізація в Україні

Зараз до лав ЗСУ, згідно з положеннями про загальну мобілізацію на период війни, закликають чоловіків від 18 до 60 років.

Водночас на думку ветерана АТО, керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, готуватися до мобілізації повинен кожен українець.

"Досить мати бажання і мотивацію. У вас є унікальна можливість підготуватися з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поліпшення здоров'я, фізичної підготовки і багато чого іншого. Але, в будь-якому випадку, давайте називати речі коректно: ми повинні бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", - сказав він в інтерв'ю BBC в кінці липня.

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