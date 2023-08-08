УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

Дмитро Відоменко
8 серпня 2023, 15:58
140
Під час воєнного стану та загальної мобілізації більшість чоловіків призовного віку не можуть покинути територію України. Але є кілька винятків.
міграція
міграція / Колаж: Главред, фото УНІАН, pixabay

Під час воєнного стану та загальної мобілізації більшість чоловіків призовного віку не можуть покинути територію України. Однак все ж є певні категорії людей, яким дозволено виїзд за кордон. Про це йдеться в постанові Кабміну "Про затвердження правил перетину державного кордону громадянами України".

В першу чергу виїжджати за кордон під час воєнного стану можуть люди, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, які постійно проживають за кордоном і мають відповідну відмітку про це в паспорті. Також покинути межі країни можуть громадяни, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я, за сімейними обставинами, а також з зв'язку з роботою.

Виїжджати з України також можуть люди, які займаються допомогою української армії. Це:

відео дня
  • водії-волонтери, що перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі або гуманітарну допомогу;
  • діячі культури, які даватимуть за кордоном благодійні концерти та представлятимуть Україну в міжнародній площині;
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах.

Також за станом здоров'я межі України можуть покинути чоловіки призовного віку, які мають інвалідність I-III групи (за наявності відповідних документів).

Виїзд дозволений особам, які супроводжують людей, які потребують постійного догляду, а також отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду та підтримуючого проживання. За станом здоров'я виїхати з країни можуть також військовослужбовці ‒ з направленням на лікування.

Мобілізація в Україні

Зараз до лав ЗСУ, згідно з положеннями про загальну мобілізацію на период війни, закликають чоловіків від 18 до 60 років.

Водночас на думку ветерана АТО, керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, готуватися до мобілізації повинен кожен українець.

"Досить мати бажання і мотивацію. У вас є унікальна можливість підготуватися з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поліпшення здоров'я, фізичної підготовки і багато чого іншого. Але, в будь-якому випадку, давайте називати речі коректно: ми повинні бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", - сказав він в інтерв'ю BBC в кінці липня.

Вас можуть зацікавити новини:

мобілізація мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

17:19 Україна
Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

16:52 Україна
"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

15:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:19

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

16:58

Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню

16:52

Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

16:32

Кому пощастить у 2023: до кінця року життя заграє новими фарбами

16:30

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші страхи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:21

Як правильно їсти часник: простий спосіб приголомшить будь-кого

16:20

5 речей, які старять жінку: Андре Тан сказав, що потрібно відправити на звалище

16:13

Як вибрати стиглий і солодкий кавун прямо біля прилавку: 5 перевірених способів

16:06

Російській співачці ладі Денс, яка потрапила в ДТП, стало гірше

Реклама
16:00

У Макдональдс більше не підете: найсмачніший рецепт унікального чізбургера

16:00

Буде багато проблем: що не можна робити 10 серпня - прикмети і заборони

15:58

Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

15:56

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

15:53

ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою

15:49

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:39

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

15:35

Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

15:15

Хитрість досвідчених пекарів: навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи

15:05

Вагітна Камінська вимагає від Ілона Маска гроші на пологи

15:03

Закрити не можна залишити новости компании

Реклама
14:48

Смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі" — ЗМІ

14:42

Чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони блищали: несподіваний засіб

14:22

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

13:48

Як не стати заручником системи?Погляд

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 серпня 2023: Овну - хороша покупка, Близнюкам - насолода

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

Реклама
11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

11:06

Трагедія в родині Сандри Буллок: актриса втратила любов свого життя

10:54

Безіменний палець без кільця: Портман підігріла чутки про розлучення з чоловіком-зрадником

10:06

Жінка зайшла у ванну і сторопіла - з підлоги стирчала собача головаВідео

09:52

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

09:36

Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

09:24

Від 70 до 90 грн: ціни на суперпопулярні літні ягоди рвуться вгору - що сталося

09:10

Поки імперія жива, майбутнього в утворення під назвою "Росія" немаєПогляд

09:09

Пилу не буде кілька тижнів: дівчина приготувала супер-засібВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти