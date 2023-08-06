В Україні зажадали заборонити виїзд чоловіків навіть після війни: відповідь МВС

Йдеться про заборону на виїзд українським чоловікам ще на три роки після закінчення бойових дій.

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У МВС закликали вважати позицію Денисенка позицією приватної особи / Колаж Главред. Фото: Facebook Вадима Денисенка, прес-служба ДПСУ

Екс-нардеп та експерт Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, який свого часу був серед радників глави МВС, запропонував продовжити заборону на виїзд чоловіків з України ще на три роки після завершення війни.

У своєму Facebook Денисенко пояснив, що інакше українці "не збережуться як нація".

"Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22, - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню, лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - висловився екс-нардеп. відео дня

Водночас експерт наголосив, що з цього правила теж мають бути свої винятки. Наприклад, виїзд за кордон з причин лікування тощо.

У коментарях читачі сприйняли пропозицію Денисенка прохолодно. Дехто оскаржував ініціативу аргументами, що декому все одно вдаватиметься утікати з системи за великі хабарі. Інші наполягали, що потрібно мотивувати людей залишатися в Україні, а не покидати її.

Хто такий Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) - виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "українська мова і література", в 1998 – закінчив факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книжки про наріжні закони функціонування політики "Політики не брешуть"), пише Вікіпедія.

Що кажуть в МВС

У міністерстві внутрішніх справ наголосили, що Вадим Денисенко не є представником їхнього відомства, отже висловлює лише власну позицію.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.

Хто може виїхати за кордон під час війни?

За кордон мають право виїжджати військовослужбовці на підставі лікування і листа МОЗу;

жінки, крім військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні

Наразі до лав ЗСУ, згідно з положеннями про загальну мобілізацію на перід війни, призивають чоловіків від 18 до 60 років.

Водночас на думку ветерана АТО, керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, готуватися до мобілізації має кожен українець.

"Досить мати бажання та мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправлення здоров'я, фізичної підготовки тощо. Але, в будь-якому випадку, давайте називати речі коректно: ми повинні бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", - сказав він в інтерв'ю BBC наприкінці липня.

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