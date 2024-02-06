Рада підтримала указ президента про продовження воєнного стану

Парламент затвердив указ президента (№10456) Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану. Про це написав на своєму Телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.
"За - 335 депутатів. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан. Далі - підписання президентом", - написав він.
Трохи пізніше Железняк написав, що Рада аналогічним чином підтримала указ президента і про продовження мобілізації.
"Також Рада затвердила указ президента (№10457) про продовження мобілізації. За - 323. Терміни - 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. І теж уже десяте голосування Ради", - написав він.
Мобілізація 2024 - які зміни очікуються найближчим часом
30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію . У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухильників і нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобов'язаних.
Також у проєкті містяться нововведення для військовозобов'язаних, які користуються консульськими послугами та перебувають за кордоном.
Це оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості та правозахисників - було повернуто Кабміну для доопрацювання пропозицій.
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