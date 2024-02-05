В Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: у Раду внесли законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Наразі воєнний стан і мобілізація тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб.
"Цього тижня буде і пленарне засідання Верховної Ради. Навіть відкриття нової, вже 11-ї, сесії парламенту. Планується низка важливих голосувань", - написав Железняк.
"Найближчим часом очікуємо, що президент внесе на затвердження парламенту укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. З 14 лютого 2023 року і, цілком ймовірно, на 90 днів - до 13 травня 2024 року", - уточнив він.
Для продовження мобілізації та воєнного стану необхідне схвалення Верховної Ради. Голосування в парламенті заплановано вже на середину найближчого тижня. Це буде вже десяте голосування за воєнний стан від початку війни.
Мобілізація 2024 - які зміни очікуються найближчим часом
30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію . У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухильників і нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобов'язаних.
Також у проєкті містяться нововведення для військовозобов'язаних, які користуються консульськими послугами та перебувають за кордоном.
Це оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості та правозахисників - було повернуто Кабміну для доопрацювання пропозицій.
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