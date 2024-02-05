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Зеленський заявив про патову ситуацію на фронті "на землі", але на морі є результати

Анна Ярославська
5 лютого 2024, 06:43
Україні не вистачає боєприпасів і потрібні сучасні технічні засоби, зазначив президент.
Володимир Зеленський, ВДУ
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут через затримки з поставками військової техніки.

За його словами, на фронті - "патова ситуація".

"Що стосується наземної війни, то тут патова ситуація, це факт, тому що були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки", - сказав глава держави в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

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"Ми боремося з терористами, у яких одна з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби", - додав він.

Що стосується морської операції, то вона принесла позитивні результати.

"Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Главред, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україні потрібне перезавантаження і зміна керівництва. Так він прокоментував питання про можливу відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше видання Financial Times писало, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення впродовж години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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