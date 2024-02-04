У законопроекті про мобілізацію дечого немає - ветеран війни Гудименко

Ухилянтам взагалі не потрібно тримати зброю у руках, зауважив Гудименко.

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Уряд підготував оновлений варіант законопроекту про мобілізацію / Колаж Главреда. Фото: УП, скріншот відео

Ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко висловився за ще одне обмеження для ухилянтів в оновленому тексті законопроекту про мобілізацію.

В інтервʼю Radio NV він сказав, що хотів би бачити, зокрема, обмеження прав на володіння зброєю для цієї категорії порушників закону.

"Особисто мені не вистачає ще однієї деталі. Я б дуже хотів, щоб саме ті люди, які ухилилися (не всі, наприклад, не жінки, які не військових спеціальностей, які не підлягають мобілізації), не мали права на володіння особистою зброєю", - відповів Гудименко. відео дня

Він назвав це обмеження "дуже простою логікою".

"Якщо ти не знайшов в собі сил взяти в руки зброю для того, щоб захищати всю країну, своїх близьких, своїх друзів, то тобі її взагалі не потрібно тримати в руках. Це не для тебе", - закінчив Гудименко.

Гудименко про "плюси" законопроекту про мобілізацію

За словами Гудименка, багато норм нового законопроекту цілком правильні, оскільки до ухильників, наприклад, почнуть застосовувати обмеження, подібні до тих, які стосуються неплатників аліментів.

Також військовий у відставці вважає, що зміна строкової служби на базову військову підготовку - це правильне рішення, яке навіть потребує доопрацювання у вигляді навчання змалечку.

Мобілізація 2024 - які зміни чекають найближчим часом

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Також у проекті містяться нововведення для військовозобовʼязаних, які користуються консульськими послугами.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Окремо зауважимо, що через нарікання громадян на роботу працівників ТЦК Міноборони нещодавно провели позапланову перевірку військкоматів - щоби "очистити систему".

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