Василь Малюк призначений новим керівником Служби безпеки України

Призначення генерала-майора Василя Малюка головою Служби безпеки України підтримали 324 парламентарі. Раніше він очолював спецслужбу на тимчасовій основі.

Василь Малюк 7 лютого призначений головою Служби безпеки України / ssu.gov.ua

Верховна Рада України підтримала призначення виконуючого обов'язки керівника Служби безпеки України Василя Малюка новим главою спецслужби. За призначення проголосували 324 парламентарія. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі нардеп повідомив про те, що український парламент у вівторок, 7 лютого, підтримав ініціативу президента Зеленського щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ Василя Малюка постійним керівником відомства.

Постанову № 8425 підтримали 324 народних депутати.

Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк - український військовий, генерал майор СБУ.

Чиновник родом з міста Коростишів Житомирської області. Вищу освіту здобув у Національній академії СБУ за спеціальністю Правознавство. Кандидат юридичних наук.

Василь Малюк у Верховній Раді заявив, що боротиметься з колаборантами / Telegram-канал Я. Железняк

На військовій службі в органах державної безпеки Малюк з 2001 року. Обіймав різні посади - від оперуповноваженого до керівника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в регіональних управліннях Служби безпеки України.

У Центральному управлінні СБУ працює з 2020 року.

13 березня 2020 року Василь Малюк став першим заступником Голови Служби безпеки України, а також очолив Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Влітку 2021 року президент Володимир Зеленський відправив у відставку Малюка, а також деяких заступників Голови СБУ. Зеленський пояснив своє рішення кадровими перестановками, спрямованими на підготовку до реформи спецслужби.

16 лютого 2022 року Василя Малюка призначили першим заступником міністра МВС Дениса Монастирського. Втім, пропрацював він там недовго. Після повномасштабного нападу Росії на Україну повернувся на роботу до СБУ.

3 березня Малюка знову призначили першим заступником голови СБУ. 25 березня став бригадним генералом.

Після звільнення Івана Баканова з посади керівника Служби безпеки України Василь Малюк став тимчасово виконуючим обов'язки глави спецслужби.

Учасник війни з Росією на Донбасі. Має державну нагороду за участь в антитерористичній операції.

Дивіться інтерв'ю Наталії Мосейчук з Василем Малюком

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