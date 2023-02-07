Компанії дружини Медведчука перераховували мільйони Росгвардії та МВС РФ в анексованому Криму

Оксана Марченко є кінцевим бенефіціаром київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії.

Оксані Марченко повідомили про підозру / Фото СБУ

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. До організації угоди причетна Оксана Марченко - дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Як повідомляє пресслужба СБУ, саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму.

Встановлено, що ці компанії платили російським окупантам нібито за охорону нерухомості Медведчука на території анексованого півострова. Крім того, бізнес-структура Марченка регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів".

Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 млн грн.

"Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, розташованих у Києві. Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВС Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів", - йдеться у повідомленні СБУ.

Силовики провели 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній і за адресами проживання їхніх топ-менеджерів. Співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки і мобільні телефони з доказами угод, а також печатки і банківські картки, які використовувалися в незаконній діяльності.

Силовики провели 11 обшуків на об'єктах нерухомості Марченка / Фото СБУ

Слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та голові афілійованої фірми в Криму про підозру за ч.3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Обмін Медведчука на захисників Маріуполя

21 вересня 2022 року Україна та Росія провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін пройшов у Чернігівській області.

Всього в Україну повернулися понад 100 бійців Азова. На територію РФ вирушили 55 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Москву відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - кума глави Росії Володимира Путіна. Лише за одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

Пізніше Медведчука з дружиною помітили в окупованій Ялті в одній з кав‘ярень на набережній. До того моменту ніхто не знав, де знаходиться одіозний політик.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що обвинувачений у державній зраді проросійський політик і олігарх Віктор Медведчук після обміну полоненими опинився в Москві.

Інші новини: