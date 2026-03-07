Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

Анна Ярославська
7 березня 2026, 04:08
Наприкінці 2025 року на ринку спостерігався надлишок нафти, особливо в регіоні Перської затоки.
Путін, нафта
Росія не заробить на нафтовій кризі, вважає Гончар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Головні тези:

  • Росія не зможе різко наростити продажі нафти, оскільки на ринку немає дефіциту
  • Якщо операція США проти Ірану не затягнеться, РФ не отримає істотних доходів
  • Розмови про перегляд санкцій можуть бути інформаційною кампанією Москви

Військова кампанія США проти Ірану та можливе зростання цін на нафту не розв‘яжуть економічних проблем Росії. Навіть при тимчасових стрибках вартості енергоресурсів Москва навряд чи отримає значні надприбутки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, оцінювати вплив ситуації потрібно не за піковими цінами на нафту, а за середніми показниками. Уже в січні 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ склав близько 1,7 трильйона рублів, що становить майже половину від запланованого на весь рік дефіциту.

відео дня

"Таким ціновим сплеском Росія своїх проблем не розв‘яже", — підкреслив експерт.

Гончар зазначив, що Москва також не може швидко збільшити продажі нафти, оскільки на світовому ринку немає дефіциту сировини. Більш того, за оцінками OPEC, наприкінці 2025 року спостерігався навіть надлишок нафти, значна частина якого зосереджена в регіоні Перської затоки.

Експерт пояснив, що зараз на танкерах знаходиться велика кількість так званої "плаваючої нафти". Трейдери утримують її в очікуванні більш високих цін на тлі напруженості на Близькому Сході. При цьому покупці також не поспішають укладати угоди. Наприклад, Індія частково призупинила закупівлі російської нафти, а Китай не збільшує імпорт, оскільки в останні місяці ціни на сировину знижувалися.

"Рано чи пізно цей обсяг нафти буде викинутий на ринок додатково, плюс нафтові резерви – все це призведе до збалансування ринку", – сказав Гончар.

Експерт вважає, що якщо військова операція США проти Ірану не затягнеться більше ніж на один-два місяці, Росія не отримає значних додаткових доходів. При цьому санкції проти російської нафти залишаються в силі.

Він також зазначив, що розмови про можливий перегляд обмежень на російські енергоресурси можуть бути частиною інформаційної кампанії Москви.

"Працює не тільки страх перед кризою, але і російське лобі, яке намагається ще більше налякати і без того стривожених європейців", - резюмував Гончар.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

На тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. Водночас Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Як довго триватиме війна в Ірані: думка експерта

Політолог Сергій Таран вважає, що війна проти Ірану триватиме дійсно 4-5 тижнів. Її тривалість повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить він її тоді, коли це йому буде вигідно.

"А вигідно її завершити, ймовірно, перед найголовнішою дипломатичною місією Трампа за його другий термін. На квітень запланована його зустріч із Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І не має значення, що буде відбуватися на полі бою. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем", - пояснив експерт.

На думку політолога, США будуть точково випалювати всі можливі локації, де будуть перебувати іранські військові виробництва, військові, їхні політичні керівники або військова техніка.

"І коли прийде час для зустрічі з Сі – буде урочисто оголошено перемогу. До цього часу від технічної бази армії Ірану дійсно може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим – це буде дійсно джекпот. Але зараз в планах про це поки/вже не йдеться", - сказав Таран.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта Іран Михайло Гончар Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

01:32Війна
Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

00:19Політика
Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Останні новини

05:59

"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

05:49

Не для краси: навіщо в СРСР виготовляли трикутні пляшки

05:21

Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

04:41

Подарунки на межі абсурду: що отримували жінки в СРСР на 8 березня

04:08

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

03:30

Життя перевернеться з ніг на голову: доля готує зміни для трьох знаків зодіаку

03:03

Таємнича темна матерія може керувати галактикою: сенсаційне дослідження

Реклама
02:32

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

02:00

Як приготувати запечену картоплю - смачніше не придумаєшВідео

01:32

Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

01:24

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

Реклама
21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

20:37

25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

18:59

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

18:56

Дівчина прийняла загадкові плоди у дворі за помідори: що це було

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

Реклама
17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти