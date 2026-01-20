Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну 'перешкоду'

За словами Дональда Трампа, Україна і РФ нібито втрачають 25 тисяч осіб щомісяця.

Президент США Дональд Трамп поскаржився на Україну і РФ, які, за його словами, нібито по черзі виявляються не готовими до завершення війни.

Таку заяву господар Білого дому зробив під час спілкування з журналістами. Відповідне відео опубліковано на YouTube.

Відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції в Білому домі, президент США заявив, що "коли Росія готова, Україна ні. Коли Україна готова, Росія ні".

"А вони втрачають 25 тисяч людей щомісяця", - додав Трамп у розмові з журналістами.

Переговори про завершення війни: думка експерта

Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, заявив, що нинішні переговори за участю Росії, України та США щодо завершення війни носять в основному символічний характер. У коментарі для "Главреда" він зазначив, що ці зустрічі скоріше створюють видимість діалогу і не здатні реально привести до конкретних результатів.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

