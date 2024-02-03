Потужний удар ЗСУ на півдні: у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок

Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський розповів про бої на півдні / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, armyinform.com.ua

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів.

Як повідомив командувач ОСУВ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram, загальні втрати ворога за минулу добу становили 382 особи та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БПЛА.

Зокрема:

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4 танки;

5 ББМ;

6 артсистем;

14 автомобілів;

1 одиниця спеціальної техніки;

2 ворожі склади боєприпасів.

Крім того, нейтралізовано або знищено 140 БПЛА різних типів, додав Тарнавський.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

Як уточнили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, на Авдіївському напрямку наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "покрошили" сотні росіян. Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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