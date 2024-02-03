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Кидає на штурм нові резерви: РФ пішла в наступ на трьох напрямках

Олексій Тесля
3 лютого 2024, 20:50
Український захисник зазначає, що фіксуються нові поставки боєприпасів із Росії.
Кидає на штурм нові резерви: РФ пішла в наступ на трьох напрямках
/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

Ворог нарощує сили і засоби, а також збільшив удари КАБами, водночас активізувався на Бахмутському, Авдіївському та Сватівському напрямках, розповів командир підрозділу підрозділу 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш.

"Оперативна ситуація на фронті ускладнюється. Ворог підвозить великі резерви, щоб проводити наступальні операції", - повідомив він у коментарі Каналу 24.

За його словами, за останні кілька тижнів збільшилася кількість атаки КАБами по прифронтових селищах.

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Український захисник зазначає, що фіксуються нові поставки боєприпасів із Росії. При цьому не виключено, що снаряди надала країні-агресору Північна Корея.

"Була навіть ситуація, коли мені дуже пощастило. Я вийшов на вулицю з бліндажа, щоб зробити маніпуляції з коптером і дуже близько прилетів снаряд. Слава Богу, не вибухнув", - розповів він, коментуючи якість північнокорейських снарядів.

Він пояснив, що звук снаряда можна розрізнити, коли він летить дуже швидко і дуже близько - тоді він починає не свистіти, а шарудіти. Почувши гул, Андрій встиг лягти на землю, і боєприпас, на щастя, не вибухнув. І так було неодноразово.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська за складних погодних умов посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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