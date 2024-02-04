Зібрали 120 тисяч солдатів: росіяни почали масований наступ на сході - ЗСУ

В ЗСУ зазначили, що українські військові переважають противника якісно.

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В ЗСУ розповіли, скільки військ зібрали росіяни на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російське військово-політичне командування сконцентрувало на Куп'янському напрямку фронту 120 тисяч російських військових, майже 2 тисячі броньованих машин (ББМ) та понад 1 тисячу танків. Про це сьогодні в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Противник зосередив велику кількість військ, наприклад, Лимано-Куп’янський напрямок — це понад 120 тис. особового складу, також 1 тис. 100 танків, близько 2 тис. бойових броньованих машин (ББМ), трохи понад 1 тис. артилерійських систем і трохи більше ніж 400 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Противник залишається серйозним і його не можна недооцінювати", — сказав він.

Євлаш підкреслив, що головне завдання українських військових полягає у максимальному знищенні війського потенціалу збройних сил Російської Федерації.

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За його словами, чисельність особового складу росіян на Куп'янському напрямку суттєво більша за чисельність Сил оборони України. Однак, він додає, що українські військові переважають противника якісно.

"Наші бійці показали, як ефективно ми можемо навіть за умов невеликої кількості снарядів, як вони ефективно можуть завдавати точкових ударів і дронами знищувати техніку, яка коштує мільйони доларів, знищувати їхні командні пункти, знищувати одразу велику кількість людей", — зауважив начальник пресслужби.

Він повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог сконцентрував близько 60 тисяч особового складу, 200 танків, понад 1 тисячу 400 бойових броньованих машин (ББМ), майже 1 тисячу артилерійських систем і 150 ракетно-стрілецьких комплексів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог здійснив 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів. Про це повідомив командувач ОСУВ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Олександр Мусієнко зауважив, що незважаючи на численні атаки ворога та складні умови, українським силам вдалося стабілізувати ситуацію.

Повторний масштабний наступ росіян на Київ і на півдні України на сьогодні виглядає проблематичним, висловив думку військовий експерт Павло Нарожний.

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