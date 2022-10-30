У Росії заговорили про переговори: Лавров розповідає про готовність Путіна

Лавров заговорив про готовність до переговорів щодо України / Колаж Reuters, УНІАН

У Росії дали задню та заговорили про переговори. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін вже готовий до переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

"Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що, крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств і по інших каналах того, що вони публічно в пропагандистському запалі кажуть, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки", - сказав Лавров.

Лавров додав, що Росія готова говорити з Заходом, якщо там запропонують "реальні пропозиції" з урахуванням інтересів, спрямованих на пошук компромісів.

Він згадав про "кілька ініціатив з боку американців та інших західних колег", які просили про телефонні розмови з Путіним. Лавров стверджує, що Путін нібито "ніколи не відмовлявся від переговорів". Глава МЗС РФ звинуватив у всьому Україну, яка нібито "відмовляється від переговорів за вказівкою західних спонсорів".

Лавров погрожує, заявляючи, що "чим довше вони тягнуть з переговорами, тим складніше їм буде домовитись".

Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня підписав "документи" про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

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