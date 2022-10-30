"Гопник - він і в Африці гопник": Подоляк жорстко висловився про новий шантаж Путіна

Подоляк назвав Путіна гопником / Колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Росія маніпулює зерновою угодою і хоче отримати власну вигоду. У РФ заявили, що зупиняють дію угоди через пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ. У цій атаці окупанти звинуватили Україну і Великобританію.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цей шантаж і назвав російського диктатора Володимира Путіна "гопником". Про це він написав на своїй сторінка у Twitter і додав, що до такого шантажу РФ повернулася через те, що не вийшло добитися результату, використовуючи інші шантажі.

"Російська класика:"наша пісня гарна й нова - починаємо її знову". Якщо ніхто не впав на коліна після заяв про "брудну бомбу", бойових комарів і мінування дамби, повернемося до погрожувань голодом бідним країнам і розірвемо зернову угоду. Гопник — він і в Африці гопник", - написав Подоляк.

Подоляк назвав Путіна гопником / скріншот

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

У Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих кораблів, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він додав, що "Адмірал Макаров" є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці та вбили українців.

У свою чергу, в Страткомі ЗСУ заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони ухвалили через атаку дронів.

У Міноборони РФ підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Російські окупанти заявляють, що нібито незначно був пошкоджений лише морський тральщик "Іван Голубець". Крім того, в безсилій злобі окупанти звинуватили в підготовці атаки та навчанні наших військовослужбовців британських фахівців.

РосЗМІ з посиланням на джерела в штабі Чорноморського флоту писали, що в строю в Севастополі залишається лише один корабель з серйозною ППО. Повідомлялося також, що внаслідок вибухів в бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. Постраждати міг і флагман - фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

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