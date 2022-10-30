ЗСУ потужно влупили по підрозділу російського спецназу на Луганщині

ЗСУ знищили підрозділ російського спецназу / Колаж фото Міноборони РФ, 10-а горно-штурмова бригада

Українські військові "покришили" підрозділ російського спецназу у Луганській області. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк.

ЗСУ влупили по підрозділу зі складу 24 окремої бригади спеціального призначення військової частини №55433, яка дислокується у селі Шилово в Новосибірській області РФ.

ЗСУ знищили мінімум вісім російських окупантів та поранили щонайменше 14 ворожих солдатів.

"Втрати склали: 8 загиблих (у тому числі Максим Мірош та Денис Кушнарьов) та 14 поранених (у тому числі Олександр Біляков, Олександр Добринін, Віталій Бурдов)", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ в Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк. За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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