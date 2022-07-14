"Розуміють, що їм кришка": колаборанти здають ЗСУ позиції російських окупантів

Колаборанти розраховують, що таким чином вони заслужать пробачення.
На тимчасово окупованих територіях колаборанти здають ЗСУ позиції російських військових. За кількістю таких повідомлень лідирує Донбас. Про це заявив представник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в інтерв'ю Телеграф.
Він додав, що колаборанти вже зрозуміли, що "їм кришка" і тепер сподіваються на "індульгенцію". Таким чином зрадники намагаються заслужити прощення.
"Вони розуміють, що їм кришка, з цього інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію-тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за всі вісім років війни", - сказав Михайло Макарук.
Він додав, що хороші результати також показують українські військові, розвідники і агентура, що працюють по тилах противника. Однак колаборантів закликають не зупинятися і продовжувати "здавати" позиції окупантів.
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Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".
Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм сховатися не вдасться, і у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами і ворожих командних пунктів.
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