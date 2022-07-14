"Розуміють, що їм кришка": колаборанти здають ЗСУ позиції російських окупантів

Колаборанти здають ЗСУ позиції окупантів / Фото УНІАН

На тимчасово окупованих територіях колаборанти здають ЗСУ позиції російських військових. За кількістю таких повідомлень лідирує Донбас. Про це заявив представник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в інтерв'ю Телеграф.

Він додав, що колаборанти вже зрозуміли, що "їм кришка" і тепер сподіваються на "індульгенцію". Таким чином зрадники намагаються заслужити прощення.

"Вони розуміють, що їм кришка, з цього інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію-тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за всі вісім років війни", - сказав Михайло Макарук.

Він додав, що хороші результати також показують українські військові, розвідники і агентура, що працюють по тилах противника. Однак колаборантів закликають не зупинятися і продовжувати "здавати" позиції окупантів.

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Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм сховатися не вдасться, і у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами і ворожих командних пунктів.

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