Партизанський рух у Сєвєродонецьку: місцеве підпілля передало "привіт" Кадирову та його бойовикам

Російські загарбники фактичні зрівняли місто із землею, але навіть серед руїн Сєвєродонецька залишилися українці, які готові чинити опір окупантам.
У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку активізувалися партизани. Вони розклеюють по місту листівки з посланнями російським окупантам.
Як повідомляє Центр національного спротиву, російські загарбники фактично зрівняли місто із землею, але навіть серед руїн залишилися українці, які готові чинити опір окупантам.
Зокрема, місцеве підпілля поширило в місті послання для чеченського диктатора Рамзана Кадирова та його бойовиків.
На одній з листівок написано: "Аптишка, якого кольору будуть твої штанці, коли ми прийдемо за тобою?".
На другій роздрукована фотографія Кадирова і написано: "Кадиров, де ти ховаєшся? Чому ми тебе не можемо знайти в Сєвєродонецьку?".
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Як повідомляв Главред, ЗМІ опублікували фото, які з'явилися в тимчасово окупованому Херсоні. Їх наклеїли партизани, які є учасниками руху "Жовта стрічка". У посланнях до окупантів йдеться: "Референдуму не буде, а буде суд і буде Гаага", "Референдуму не буде, Херсон – це Україна".
Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео зі зрадницею України з Лисичанська. У минулому році дівчина співала патріотичну пісню до Дня Незалежності України, а в 2022-му - з посмішкою і сльозами щастя зустрічала російських окупантів у своєму місті, заявивши, що чекала ни них з 2014 року.
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