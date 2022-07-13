Партизани повісили "окупанта" у Херсоні – показали загарбникам їхнє майбутнє/ sprotyv.mod.gov.ua, Reuters

Українські партизани продовжують боротися проти російських загарбників у тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, вони невтомно нагадують непроханим "гостям", яке майбутнє їх чекає як розплата за вторгнення у вільну країну.

Так, партизани встановили у місті інсталяцію – підвісили опудало російського військового. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі кажуть, що така інсталяція "зображає майбутнє окупанта, а саме – смерть".

Опудало окупанта партизани зробили без руки і ноги, натякаючи, до чого варто готуватися загарбникам.

Це вже третє таке опудало, яке встановлюють окупанти у Херсоні. Перші дві інсталяції користувались популярністю й окупантам доводилося самотужки їх знімати.

Перше таке опудало було підвішене на дереві в одному з херсонських парків. Пізніше з’явилося ще одне – його почепили на в'їзді до міста.

Опудало окупанта в Херсоні/ sprotyv.mod.gov.ua

Нагадаємо, розвідники визволили з полону 5 українців під час спецоперації на Херсонщині. Таку спеціальну операцію провів спеціальний підрозділ ГУР Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що авіація Збройних сил України у вівторок, 12 липня, завдала удару по складу боєприпасів і скупченню російських окупантів в районі населеного пункту Новопетрівка Херсонської області.

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