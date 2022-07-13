Партизани повісили "окупанта" у Херсоні – показали загарбникам їхнє майбутнє

Опудало окупанта партизани зробили без руки і ноги, натякаючи, до чого варто готуватися загарбникам.
Українські партизани продовжують боротися проти російських загарбників у тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, вони невтомно нагадують непроханим "гостям", яке майбутнє їх чекає як розплата за вторгнення у вільну країну.
Так, партизани встановили у місті інсталяцію – підвісили опудало російського військового. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Центрі кажуть, що така інсталяція "зображає майбутнє окупанта, а саме – смерть".
Опудало окупанта партизани зробили без руки і ноги, натякаючи, до чого варто готуватися загарбникам.
Це вже третє таке опудало, яке встановлюють окупанти у Херсоні. Перші дві інсталяції користувались популярністю й окупантам доводилося самотужки їх знімати.
Перше таке опудало було підвішене на дереві в одному з херсонських парків. Пізніше з’явилося ще одне – його почепили на в'їзді до міста.
Нагадаємо, розвідники визволили з полону 5 українців під час спецоперації на Херсонщині. Таку спеціальну операцію провів спеціальний підрозділ ГУР Міноборони України.
Раніше повідомлялося, що авіація Збройних сил України у вівторок, 12 липня, завдала удару по складу боєприпасів і скупченню російських окупантів в районі населеного пункту Новопетрівка Херсонської області.
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