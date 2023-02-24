П'ять європейських країн можуть дати Україні літаки F16: Зеленський проговорився

Глава держави наголосив, що літаки – це частина ППО. І міжнародні партнери розуміють, що Україна хоче використовувати їх для захисту неба.

Зеленський заявив, що п'ять європейських країн можуть дати Україні літаки / president.gov.ua, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що не лише Велика Британія та Польща, але ще три країни Європи можуть почати навчати українських пілотів та дати літаки. Про це український гарант розповів під час під час пресконференції "Лютий. Рік незламності", яка відбувається у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

"Також ми говоримо сьогодні про літаки – це частина ППО. І наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це як захист неба, зрештою – інфраструктури та цивільного населення. І тому ми розпочали важливі кроки вперед", - сказав глава держави.

Як зазначив Зеленський, його нещодавня зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком дає відповідь на запитання, чи має Україна шанс отримати високоякісні літаки. Президент підкреслив, що наша країна відкриває тренування з Великобританією.

відео дня

Окрім того, Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моревецьким він домовився про можливість відкриття навчань на F-16.

"У нас є розмови, переговори і реальне відчуття, що ще – я не хочу говорити з якими – але з трьома європейськими державами ми матимемо можливість отримати це навчання та літаки. Ви розумієте, що диму без вогню немає. Тому навчання – певний термін для цього потрібний. Ми хочемо прискорити ці процеси, вони є складними. Але це і є комплексний захист неба", - сказав глава держави.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Чиновник також вважає, що Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. "Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити. Працюємо", - заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дивіться відео ТСН - США розглядають можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління

Вас може зацікавити: