Британія може першою дати Україні винищувачі: в ОП зробили оптимістичну заяву

Робота над наданням Україні бойової авіації триває, ще є питання, які потребують узгодження. Проте саме Британія може розблокувати надання літаків.

Британія може першою дати Україні винищувачі, каже Єрмак/ Вікіпедія, Офіс президента України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Він зазначає, що робота над можливим наданням Україні літаків ще триває, на цьому шляху ще є питання, які потребують узгодження.

"Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити. Працюємо", – написав Єрмак.

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Також він прокоментував питання надання Україні бойової авіації під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 лютого. Він наголосив, що Україна і Велика Британія справді є союзниками, і що Київ отримує від Лондона повну підтримку.

Єрмак зазначив, що під час усіх зустрічей з партнерами з Британії "відчувалося дуже позитивне ставлення".

Коли Україна може отримати літаки

Раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати тільки після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення щодо постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Проте після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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