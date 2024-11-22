Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путіну можуть "допомогти": Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ

Руслана Заклінська
22 листопада 2024, 23:45
84
Добрий фізичний стан Путіна може дозволити йому зберігати владу ще багато років, припустив експерт.
Путіну можуть 'допомогти': Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ
Чи закінчиться війна зі смертю російського диктатора / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

Головне:

  • Смерть Путіна може завершити війну
  • Нові лідери РФ намагатимуться налагодити стосунки із Заходом, звинувачуючи Путіна "непотрібній війні"
  • Путіну можуть "допомогти" залишити посаду

Тривалість війни в Україні значно залежить від лідера РФ Володимира Путіна. Смерть російського диктатора може наблизити завершення війни. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Війна закінчиться (коли Путіна не стане - Главред). Принаймні, висока ймовірність, що вона буде завершуватися. Це особиста війна Путіна", - зазначив експерт.

За його словами, після смерті Путіна до влади в Росії прийдуть нові люди, які намагатимуться налагодити відносини із Заходом. Вони перекладуть усю провину за агресію Росії проти України на Путіна, заявляючи, що саме він втягнув країну в "непотрібну війну".

"Тоді ми дізнаємося, який він був покидьок. Загалом, усе в найкращих традиціях російської політики. Шанси на зміни в це лихоліття будуть, причому досить високі", - додав політичний експерт.

Загородній зауважив, що адміністрація президента США Джо Байдена певною мірою сподівалася на швидку смерть російського лідера. Він також припустив, що Путіну можуть "допомогти" залишити посаду.

"Навряд чи це (смерть Володимира Путіна - Главред) станеться скоро. Але я вірю в те, що йому можуть "допомогти". На жаль, цей покидьок добре стежить за своїм здоров'ям. Це видно: він не п'є, не палить, займається спортом. І, на жаль, у такому темпі він може спокійно протягнути ще років десять", - спрогнозував Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Росія не відмовиться від спроб політичного поглинання України, наголосив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна має лише два варіанти: або здатися, або розгромити армію РФ.

Також конгресмен-республіканець Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп прагне посадити Україну та Росію за стіл переговорів для завершення війни. Він зазначив, що Трамп зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні.

Як повідомляв Главред, Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

Читайте також:

"Мирний план" Дональда Трампа

Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Тарас Загородній війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

23:13Синоптик
Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

23:11Україна
РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

22:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Гороскоп на сьогодні 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

Останні новини

00:44

Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа

22 листопада, п'ятниця
23:45

Путіну можуть "допомогти": Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ

23:13

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

23:11

Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

22:56

"Король Чарльз програє битву з раком": інсайдери зробили нову заяву

Трамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - ЗагороднійТрамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - Загородній
22:43

РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

22:25

Долар зростає як на дріжджах: яким буде курс валют з 25 листопада

22:07

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

21:34

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

Реклама
21:20

"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

21:18

"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

21:14

РФ може здійснити ядерний удар, її нічого не стримує - Катков

20:50

Чи припинить Трамп допомогу Україні: експерт розкрив, що зміниться на фронтіЕксклюзив

20:49

"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання

20:37

Військових із КНДР перекинули в Україну: у ЗСУ назвали напрямок

20:35

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак "Зелена хвиля"Відео

20:20

Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна: президент розкрив подробиці

19:47

Чому не варто користуватися сушаркою для рук: відповідь здивує багатьохВідео

19:34

Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК ВагнераФото

19:25

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Реклама
19:22

РФ продовжить випробування "Орешника": Путін похвалився своєю "вундерваффе"

19:10

Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм "Орешником"Погляд

19:08

Торкнеться не тільки "соціалки": експерт розповів, що буде з Україною без грошей СШАВідео

18:51

Розстріляли беззбройних: війська РФ жорстоко вбили п'ятьох бійців ЗСУ - Лубінець

18:47

10 цікавих ідей подарунків на Новий рік 2025: підійдуть для батьків та друзів

18:44

ЗСУ змушені відступати: у Генштабі розкрили деталі операції на Курщині – ЗМІ

18:02

Україна могла завдати удару у відповідь по ракетному полігону "Капустин Яр" - ЗМІ

17:55

"Каральний удар по РФ": Захід може повернути Україні ядерну зброю – ЗМІ

17:47

Безпеці США кидають виклик: Пентагон змінює ядерну стратегію слідом за РФ

17:40

РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогнозЕксклюзив

17:39

Що означають кольорові крапки та лінії на шинах: водіям назвали важливий нюанс

17:27

"Я більше нікого не зустріну": Віра Брежнєва вперше розповіла про розлучення з Меладзе

17:20

Графік вимкнення світла на 23 листопада: обмежень буде значно менше

17:14

Удар ракетою "Кедр": у Генштабі заговорили про передачу ЗСУ комплексу THAAD – ЗМІВідео

16:50

Більшість не здогадується: чому люди кажуть "алло", коли підіймають слухавку

16:32

З 1,9 до 15 млн грн: Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників

16:10

Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

16:01

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

15:59

Захистите себе і сім'ю: які продукти потрібно освятити в церкві 23 листопада

15:50

Цікавий рецепт голубців без м’яса на Різдво: сподобається всім ріднимВідео

Реклама
15:48

Удар "Кедром" по Дніпру: у ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ

15:33

Китайський гороскоп на завтра 23 листопада: Бикам - роздратування, Кроликам - потік любові

15:15

Офіціантка: у Росії публічно принизили Алсу

15:12

Чому італійці не люблять пасту з кетчупом: шеф-кухар здивував відповіддю

14:59

Ракетний комплекс Кедр: що відомо про експериментальну зброю РФ

14:54

"Ми не втомлюємося одне від одного": Артемій Єгоров поділився секретом ідеального шлюбу

14:53

"Світить" штраф: кому заборонено їздити в Польщі на авто з українськими номерами

14:38

Коли в Україні припиняться опади: синоптикиня назвала точну дату

14:27

Рютте зустрінеться із Трампом для мирних переговорів щодо України: у WP дали прогноз

14:25

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти