Путіну можуть 'допомогти': Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ

Добрий фізичний стан Путіна може дозволити йому зберігати владу ще багато років, припустив експерт.

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Чи закінчиться війна зі смертю російського диктатора / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

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Смерть Путіна може завершити війну

Нові лідери РФ намагатимуться налагодити стосунки із Заходом, звинувачуючи Путіна "непотрібній війні"

Путіну можуть "допомогти" залишити посаду

Тривалість війни в Україні значно залежить від лідера РФ Володимира Путіна. Смерть російського диктатора може наблизити завершення війни. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Війна закінчиться (коли Путіна не стане - Главред). Принаймні, висока ймовірність, що вона буде завершуватися. Це особиста війна Путіна", - зазначив експерт.

За його словами, після смерті Путіна до влади в Росії прийдуть нові люди, які намагатимуться налагодити відносини із Заходом. Вони перекладуть усю провину за агресію Росії проти України на Путіна, заявляючи, що саме він втягнув країну в "непотрібну війну".

"Тоді ми дізнаємося, який він був покидьок. Загалом, усе в найкращих традиціях російської політики. Шанси на зміни в це лихоліття будуть, причому досить високі", - додав політичний експерт.

Загородній зауважив, що адміністрація президента США Джо Байдена певною мірою сподівалася на швидку смерть російського лідера. Він також припустив, що Путіну можуть "допомогти" залишити посаду.

"Навряд чи це (смерть Володимира Путіна - Главред) станеться скоро. Але я вірю в те, що йому можуть "допомогти". На жаль, цей покидьок добре стежить за своїм здоров'ям. Це видно: він не п'є, не палить, займається спортом. І, на жаль, у такому темпі він може спокійно протягнути ще років десять", - спрогнозував Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Росія не відмовиться від спроб політичного поглинання України, наголосив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна має лише два варіанти: або здатися, або розгромити армію РФ.

Також конгресмен-республіканець Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп прагне посадити Україну та Росію за стіл переговорів для завершення війни. Він зазначив, що Трамп зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні.

Як повідомляв Главред, Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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