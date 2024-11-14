Варіант завершення війни: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Трамп зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні.

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Переговори України з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

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Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів

Він налаштований припинити війну

Безпекова політика щодо України залежить від Трампа

Майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів. Про це заявив конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, передає "Голос Америки".

Зазначається, що після зустрічі республіканців з Трампом у середу, 13 листопада, Волц заявив, що Трамп хоче привести Україну та РФ за стіл переговорів.

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"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", - сказав він.

За словами республіканця, бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Варто зауважити, що Майк Волц може стати радником з національної безпеки у майбутній адміністрації президента США. Дональд Трамп номінував його на дану посаду.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

Раніше, обраний президент США Дональд Трамп вже говорив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Трамп не буде підтримувати ініціативи лідера РФ Володимира Путіна. Трамп не зможе дозволити собі бути "другим номером" на міжнародній арені.

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"Мирний план" Дональда Трампа У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом. Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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