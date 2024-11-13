Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

Спеціальний представник Дональда Трампа буде людиною з великим авторитетом, повідомляє Fox News.

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Дональд Трамп призначить спецпредставника по Україні / Колаж: Главред, фото: flickr

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Спецпредставник відповідатиме за переговори про припинення війни

Йому доручать знайти рішення щодо мирного врегулювання

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України.

Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України, повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.

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"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти до мирного врегулювання", - сказало одне з джерел.

"Ви скоро це побачите", - додав співрозмовник.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною.

Зазначимо, що Курт Волкер з 2017 по 2019 рік на добровільних засадах виконував обов'язки спеціального представника по Україні.

Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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