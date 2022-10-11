Російська ракета вбила в центрі Києва лікаря Охматдиту: 5-річний хлопчик залишився сиротою

Оксана Леонтьєва загинула від російської ракети 10 жовтня / Фото facebook

Внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по центру Києва в понеділок, 10 жовтня, загинула лікар лікарні ОХМАТДИТ. У момент атаки Оксана Леонтьєва їхала на роботу і опинилася в одному з автомобілів, який потрапили під удар. Про загибель молодого лікаря повідомили її колеги у Facebook.

"Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонтьєву. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікарем, прекрасною матір'ю, сестрою, дочкою... ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам його вирвала з грудей російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей! Спочивай з миром, світла пам'ять! Ніколи не забудемо!",- написали колеги.

У загиблої залишився маленький син Григорій. Судячи з фото Оксани в Facebook, йому не більше 5 років. Також без дочки залишилися її батько й мати.

І колеги, і колишні пацієнти відгукуються про Оксану Леонтьєву, як про чудову людину та професійного лікаря.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі - в центрі столиці.

Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані та загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

По Шевченківському району було зафіксовано три влучення ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 - пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

Водночас в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, внаслідок чого попередньо постраждала одна людина.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.

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