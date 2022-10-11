ЗСУ звільнили понад 200 кв. км на заході Луганської області - ISW

Триває контрнаступ ЗСУ в західній частині Луганщини / Фото Reuters

Станом на 10 жовтня Збройні сили України звільнили від окупантів імовірно близько 200 квадратних кілометрів у Луганській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що триває контрнаступ у західній частині регіону на схід від річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної.

Експерти нагадали, що глава Луганської ОВА Сергій Гайдай офіційно назвав вже сім населених пунктів, звільнених Збройними силами України. За оцінкою ISW лінії фронту українських військ, українські сили знаходяться в межах 20 км від західного боку Сватового.

Російські окупанти, імовірно, готують оборону в Старобільську і Сватовому у відповідь на контрнаступ України. У РФ повідомили, що 9 жовтня група Вагнера направила близько 1000 осіб для посилення угруповання російських військ в Лисичанську.

Крім того, Гайдай повідомив, що окупанти підірвали залізничний і мостовий переходи біля Сватового, встановлюють міни і продовжують підготовку оборони в цьому районі станом на 10 жовтня.

Як повідомляв Главред, 9 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що від російських окупантів звільнено село Стельмахівка Сватівського району.

Гайдай також уточнив назви семи населених пунктів на Луганщині, звільнених ЗСУ:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної ради Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчицької сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району.

Також Гайдай повідомляв, що окупаційні війська Росії на тлі наступальної операції армії України в Луганській області готуються до втечі. В окупованому Сватовому вони мінують об'єкти інфраструктури, будівлі та території, вивозять обладнання та палять документацію.

Інші новини: