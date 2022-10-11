Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл - ЗМІ

Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але прийняв рішення на користь масованого обстрілу / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін вирішив зняти з обговорення питання про узгодження можливості застосування тактичної ядерної зброї. Натомість він вирішив влаштувати масований ракетний удар по Україні. Таке рішення він прийняв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ. Про це повідомляє Генерал СВР.

"На тлі постійних невдач на фронті, вибух і обвалення частини Кримського моста - символу реалізації імперських амбіцій Путіна, звичайно вимагало "відповідь" і, бажано, негайно. На момент вибору "відповіді" Путін розглядав всього три варіанти. Перший, невиразний - завдати кілька ракетних ударів по критичній інфраструктурі України і по символічному "центру прийняття рішень", наприклад, будівлі парламенту", - йдеться у повідомленні.

Саме масований обстріл України був другим варіантом, а третім - попередження-ультиматум із застосуванням ядерки малої потужності по мостах через Дніпро.

"Другий, масований ракетний удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі і по будівлях "центру прийняття рішень", що і було прийнято, але якимось "чудесним" чином жодна ракета не вразила жодну з намічених символічних будівель, чи то українське ППО відпрацювало по цих ракетах, чи то ракети пішли сильно повз ціль", - додали в повідомленні.

Масований удар по Україні допоміг би Путіну вирішити дві проблеми: помста за невдачі на фронті і символ "Великої Перемоги", який замилив очі російським елітам.

Відзначається, що такий масований ракетний удар є "разовою акцією", яка має короткостроковий ефект і її можна "повторити кілька разів". Постійні удари такого масштабу Росія просто не має можливості здійснювати.

"Можливостей наносити постійні масовані ракетні удари у російського керівництва немає, через недостатню кількість "високоточних" ракет. Про це знає військове керівництво, на яке Путін переклав відповідальність за вчорашній удар по Україні і, звичайно, все путінське оточення", - йдеться в повідомленні.

Джерела стверджують, що Путін вже програв війну проти України, адже його армії вже практично нічим воювати. Ескалація на фронті призведе до великої кількості жертв серед російських військових.

"Надія на те, що Україна або Європа "замерзне" і буде благати Путіна про мир на будь-яких умовах - це пропагандистська маячня для зовсім вже відвертих ідіотів. Закидати трупами погано одягнених і слабкоозброєних "мобіків", взагалі за межею розуміння розумного, та й на довго не вистачить, а друга хвиля мобілізації під великим питанням", - зазначили в Telegram-каналі.

Там також вважають, що вторгнення Білорусі в Україну або хоча б спроби подібного залишаються під великим сумнівом.

"Білорусь, у разі якщо вступить у війну на боці Росії, в чому великі сумніви, вичерпає свої резерви менш ніж за півтора місяці. Війна програна і Путін про це знає, знає Генштаб, знає Міністерство оборони, знає все керівництво силових структур. Кожен день продовження війни для Путіна і керівництва Росії це гірше, ніж злочин, це помилка", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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