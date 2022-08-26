Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експерт

Росія не зможе атакувати в повітрі без підтримки десантників, які загинули в Україні - колишній офіцер СБУ / Колаж Reuters, Вікіпедія

Росія зібрала біля кордонів України понад 400 військових літаків і 360 вертольотів для підготовки до можливого контрнаступу ЗСУ. Москва не піде на одномоментний авіаудар по території української держави через високий ризик такого сценарію для своїх військ. Причому росіяни не зможуть атакувати з повітря без підтримки десантних підрозділів, які були знищені під Києвом і в інших регіонах. Про це заявив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Як повідомляє 24 канал, він вважає, що Москва стягнула велику кількість авіації до українських кордонів через побоювання, пов'язані з планами України щодо переходу до контрнаступальної військової операції по всій лінії фронту.

На думку аналітика, агресор не піде на масовану авіаційну атаку, оскільки такий варіант подій створює загрозу для її ж військ.

"Це не буде одноразовою атакою, як іспанської армади. Так вони можуть самі себе перестріляти, не розуміючи, де свої, а де — чужі. Може статися все, що завгодно, в тому числі і зіткнення літаків в повітрі", - пояснив Ступак.

Також він додав, що російським військам не вдасться організувати атаку з повітря без підтримки десантників, які були знищені силами оборони України в березні під Києвом і в інших регіонах.

"Домінування в повітрі - це одна справа, але жодна війна не вигравалася виключно домінуванням в повітрі, тому що потрібна ще наземна операція. Але десантних військ у Росії майже не існує і немає такої категорії. Їх переважно знищили у Гостомелі, Василькові та інших регіонах України", - підкреслив Іван Ступак.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на поступки Росії щодо територій.

Київ прагне до того, щоб війна не була перенесена на майбутнє. Тому Україна має намір відновити територіальну цілісність у кордонах, визнаних міжнародним співтовариством на 1991 рік.

У ГУР Міноборони України попередили про можливе загострення війни Москви проти Києва вже найближчим часом. Росіяни наразі не збираються виводити свої війська, але ЗСУ ставлять перед собою завдання звільнення всіх своїх територій.

Президент Володимир Зеленський припустив можливість відновлення діалогу України та Росії. Однак для цього російська сторона повинна погодитися на умову Києва – вивести свої війська із захоплених українських територій.

Дивіться відео Главред – Путін захопив території, але наразі не може їх утримати

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