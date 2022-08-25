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Війна в Україні може стихнути восени, але вже влітку 2023 року загрожує гаряча фаза – експерт

25 серпня 2022, 05:15

Ситуацію на полі бою Росії проти України можуть змінити до 30 американських бойових літаків F-15 або F-16, вважає Петро Черник.

Вертольоти ЗСУ, авіація США
Авіація США може допомогти Україні у війні з військами РФ - експерт / Колаж УНІАН, ВВС США

Надання Україні американської авіації може призвести до перелому ситуації на війні з Росією. Йдеться про бойові літаки F-15 або F-16. Якщо їх буде до 30 одиниць, це може вплинути на події. Інтенсивність бойових дій може знизитися вже поточної осені. Далі ймовірна пауза. Але є загроза гарячої фази війни вже влітку 2023 року. Про це заявив військовий експерт Петро Черник.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що перелом на війні на користь України може статися у випадку, якщо на озброєнні з'явиться американська військова авіація.

"Авіація. Однозначно. Тут нема про що дискутувати. Я був, є і буду затятим шанувальником всієї американської лінійки авіації. Такі високоякісні авіаційні комплекси General Dynamics, як F-16 або F-15. До 30 машин такого класу можуть суттєво змінити поле бою", - вважає Черник.

Як вважає експерт, навіть такі штурмовики, як А-10 Thunderbolt, у яких немає аналогів у світі, можуть посприяти перелому.

Згідно з прогнозом Черника, цієї осені інтенсивність боїв може знизитися, потім очікується певна оперативна пауза. Але гаряча фаза бойових дій може знову розпочатися влітку 2023 року.

"На мою думку, до осені ця фаза війни, швидше за все, притихне якоюсь лінією, якою - не зможу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза і підсумкова російсько-українська війна, яка повинна посилити московський імперіалізм", - припускає експерт.

Також він додав, що у Росії найбільший запас артилерії в усьому світі. Окупанти володіють практично безлімітною кількістю снарядів.

"На жаль, Росія має найбільший запас артилерії в усьому світі. Якщо США мають всього одну тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то у Росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисяч робочих стволів. Ще декілька тисяч знаходяться в "консервації" на складах. Звичайно, російська артилерія не відрізняється якістю і точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим більше у кафірів практично безліміт снарядів", - підкреслив Петро Черник.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не має наміру йти на будь-які поступки Росії щодо територій. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава планує відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що незабаром на фронті може статися серйозне загострення. Загарбники поки що не готові вивести свої військові сили з території України, але ЗСУ налаштовані звільнити окуповані РФ землі.

Президент Володимир Зеленський не виключив можливість продовження перемовин України та Росії. Але для цього росіяни повинні піти на умову Києва, яка полягає у виведенні російських військ з українських територій.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ відновлюють трофейну техніку військ РФ і використовують її на полі бою

Інші новини:

ЗСУ війська Росії військовий літак війна Росії та України Петро Чернік
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