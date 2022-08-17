Армія України піде звільняти всі свої території, очікуються дуже гострі події - ГУР

Війна з Росією триває, бої йдуть по всій лінії фронту - ГУР / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Найближчим часом на фронтах війни Росії проти України можна буде очікувати на "дуже гострі події". Москва наразі не готова говорити про відведення своїх військ, проте ЗСУ звільнятимуть всі свої території, які захопили російські окупанти. Особливих прив'язок до будь-яких дат немає, але загострення може статися і до Дня Незалежності. Раніше вже уточнювалося, що серпень і вересень будуть вкрай важливими місяцями для розвитку подальшої ситуації на фронті. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що незабаром очікується загострення ситуації по всьому фронту. Не виключаються такі події до Дня Незалежності.

За його словами, Росія наразі не готова відводити свої окупаційні війська, проте Україна збирається звільняти всі території, які захопили військові сили країни-агресора.

"Про відступ і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події по всьому фронту. Мова не тільки про прив'язку до якихось дат - зараз багато говорять про День незалежності. Хоча, безумовно, і цей фактор треба враховувати", - сказав Юсов.

Також він зазначив, що в ГУР і раніше повідомляли, що "серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронту".

Крім того, Юсов додав, що плани Путіна з поглинання України не зазнали змін. Однак Кремль продовжує віддалятися від реалізації такої мети.

"Глобальні і стратегічні завдання Путіна, як людини, що маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все більше віддаляється від досягнення цих цілей", - резюмував представник розвідки.

Андрій Юсов підкреслив - війна Москви проти Києва триває, по всій лінії фронту проходять активні бойові дії.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ потрібно більше зброї для боротьби з окупаційними військами РФ. За його словами, коли на Заході говорять про бажання перемоги України над Росією, їм слід пам'ятати, що якщо не надати Києву належної військової допомоги, війна піде і далі до Європи. Україна наразі захищає, у тому числі, і європейські країни.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що тривалість війни залежатиме від рішення Путіна і його готовності й надалі виснажувати російську економіку. Як вважає дипломат, відхід Путіна з влади навряд чи призведе до припинення війни, оскільки у Кремлі вважають українську державу ворожою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про вигідні Україні кроки на війні з Росією, сказав, що у Києві серйозно розглядають можливість знищення Кримського мосту. За словами чиновника, логістичну артерію окупаційних військ потрібно зруйнувати. Подоляк припустив нові інциденти у захопленому Криму найближчими місяцями.

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