Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - Соскін

На Росію чекає парад суверенітетів і національна громадянська війна - Соскін / Колаж УНІАН, Генштаб ЗСУ, Главред

Росія повинна зіштовхнутися з національною громадянською війною і розпадом держави. Сусіди захоплюватимуть її території, а Україна взагалі може дійти до Калуги. Такі події можуть відбутися у випадку, якщо ЗСУ завдадуть поразки військам Росії у Херсоні, Донецьку, на Луганському напрямку або в Запорізькій області до того, як Москва встигне повністю "оформити" їх анексію. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на російську державу чекає розпад, громадянська війна і парад суверенітетів. Сусіди, в тому числі і Україна, захоплюватимуть її території.

"Росію чекає Національна громадянська війна. Колонії почнуть звільнятися, буде парад суверенітетів. Повториться сценарій розпаду СРСР. Сусіди будуть захоплювати території. І ось скільки Україна захопить цієї території, наприклад, до Калуги, стільки і буде нашим", - зазначив експерт.

За його словами, сценарії розпаду Росії залежать від того, як діятиме Україна. Якщо українській армії вдасться завдати ударів по окупантах у Херсоні, Донецьку, на Луганському напрямку або в Запорізькій області, всередині Росії відбудеться різкий вибух.

У тому випадку, якщо у ЗСУ не вийде завдати удару до "оформлення" анексії, буде заморозка війни до зими 2023 року. З'явиться загроза ядерного удару.

"Якщо ЗСУ вдасться звільнити шматки територій, а Кремль не зможе легітимізувати "референдуми", Росія зіткнеться з різким, швидким і тотальним вибухом. Якщо Москва зможе оформити псевдореферендуми, а Україна не встигне провести свою військову операцію, з'явиться загроза ядерного удару. Росія скаже, що захоплені українські землі – це, мовляв, їх території", - додав експерт.

Втім, на думку політолога, падіння держави все одно відбудеться, оскільки зупинити процеси, які вже йдуть, не можна.

"Але фінансовий політекономічний розвал не можна зупинити, просто буде інша його течія. Можливо, процес займе 3 місяці або півроку. Падіння в кінцевому підсумку все одно відбудеться, але за альтернативним сценарієм", - підкреслив Олег Соскін.

Путін оголосив анексію територій України

Російський президент Володимир Путін 30 вересня в Москві оголосив анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. На момент підписання папірців були присутні і маріонетки Кремля, яких росіяни оголосили нібито "владою". Для "набуття чинності" так званих "документів" їх повинен ще "затвердити" російський парламент.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія анексією територій України знову пішла шляхом ядерного шантажу і влаштувала тотальну мобілізацію. Він закликав світ рішуче відреагувати на незаконні дії Москви.

Президент Володимир Зеленський того ж дня оголосив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку гаранта, держава пройшла свій шлях для вступу до Альянсу.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - підкреслив глава держави.

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