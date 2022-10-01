УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - Соскін

1 жовтня 2022, 16:43

Жодного майбутнього у РФ немає, держава припинить існування, вважає експерт.

Соскін, ВСУ
На Росію чекає парад суверенітетів і національна громадянська війна - Соскін / Колаж УНІАН, Генштаб ЗСУ, Главред

Росія повинна зіштовхнутися з національною громадянською війною і розпадом держави. Сусіди захоплюватимуть її території, а Україна взагалі може дійти до Калуги. Такі події можуть відбутися у випадку, якщо ЗСУ завдадуть поразки військам Росії у Херсоні, Донецьку, на Луганському напрямку або в Запорізькій області до того, як Москва встигне повністю "оформити" їх анексію. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на російську державу чекає розпад, громадянська війна і парад суверенітетів. Сусіди, в тому числі і Україна, захоплюватимуть її території.

"Росію чекає Національна громадянська війна. Колонії почнуть звільнятися, буде парад суверенітетів. Повториться сценарій розпаду СРСР. Сусіди будуть захоплювати території. І ось скільки Україна захопить цієї території, наприклад, до Калуги, стільки і буде нашим", - зазначив експерт.

За його словами, сценарії розпаду Росії залежать від того, як діятиме Україна. Якщо українській армії вдасться завдати ударів по окупантах у Херсоні, Донецьку, на Луганському напрямку або в Запорізькій області, всередині Росії відбудеться різкий вибух.

У тому випадку, якщо у ЗСУ не вийде завдати удару до "оформлення" анексії, буде заморозка війни до зими 2023 року. З'явиться загроза ядерного удару.

"Якщо ЗСУ вдасться звільнити шматки територій, а Кремль не зможе легітимізувати "референдуми", Росія зіткнеться з різким, швидким і тотальним вибухом. Якщо Москва зможе оформити псевдореферендуми, а Україна не встигне провести свою військову операцію, з'явиться загроза ядерного удару. Росія скаже, що захоплені українські землі – це, мовляв, їх території", - додав експерт.

Втім, на думку політолога, падіння держави все одно відбудеться, оскільки зупинити процеси, які вже йдуть, не можна.

"Але фінансовий політекономічний розвал не можна зупинити, просто буде інша його течія. Можливо, процес займе 3 місяці або півроку. Падіння в кінцевому підсумку все одно відбудеться, але за альтернативним сценарієм", - підкреслив Олег Соскін.

Путін оголосив анексію територій України

Російський президент Володимир Путін 30 вересня в Москві оголосив анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. На момент підписання папірців були присутні і маріонетки Кремля, яких росіяни оголосили нібито "владою". Для "набуття чинності" так званих "документів" їх повинен ще "затвердити" російський парламент.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія анексією територій України знову пішла шляхом ядерного шантажу і влаштувала тотальну мобілізацію. Він закликав світ рішуче відреагувати на незаконні дії Москви.

Президент Володимир Зеленський того ж дня оголосив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку гаранта, держава пройшла свій шлях для вступу до Альянсу.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - підкреслив глава держави.

Дивіться відео Главред - як армія України може піти на Росію і Білорусь

Інші новини:

новини Росії ЗСУ Олег Соскін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:46

"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення Донбасу

17:45

"Розжалувати нездара": Кадиров оскаженів та влаштував розбірки з генералом через втрату ЛимануВідео

17:20

Росіяни вбили вагітну і 13 дітей: шокувальні деталі розстрілу колони під Куп'янськомФотоВідео

16:50

"У місті йдуть бої": у ЗСУ розкрили подробиці звільнення ЛимануВідео

16:43

Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - СоскінВідео

Реклама
16:36

З мікрохвильовкою і без неї: як швидко розморозити м'ясо

16:06

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУВідео

16:03

Кіркоров тужить: у співака велике горе

16:03

Велика смута або військовий розгром: експерт назвав дві причини для відсторонення Путіна

15:59

Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з "котла"Відео

15:48

Пугачова продає свій легендарний будинок: названо ціну

15:27

"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:17

Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТОВідео

15:09

Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – ДаніловВідео

14:34

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них дітиФотоВідео

14:30

Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - СоскінВідео

14:22

На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

14:08

Коли свято бабусь та дідусів в Україні у 2022 році та інші свята сім'їВідео

14:06

"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

13:47

Не божевільні, а генії: навіщо люди кладуть в холодильник джинси, колготки та навіть взуття

Реклама
13:38

Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапорВідео

13:18

ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полонВідео

13:05

Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISWВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 жовтня 2022: Дівам - розставання, Терезам - труднощі, Водоліям - борги

12:58

У листопаді Росія знову може напасти з боку Білорусі - Золотарьов

12:53

"Вони розуміють, що реакція на їхні дії буде": експерт пояснив у чому сенс "ядерних лякалок" Кремля

12:40

Гороскоп на жовтень 2022 для Стрільців: місяць буде дуже прибутковим - коли чекати грошейВідео

12:14

Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - СоскінВідео

12:11

У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточеніВідео

11:47

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

11:36

Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

11:32

Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – ГайдайВідео

11:25

Прикмети на 2 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб привернути неймовірний успіх і здоров'яВідео

11:24

Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

11:22

"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у ЗапоріжжіВідео

11:22

Божевільний Охлобистін виступив на концерті біля Кремля та розповів про "священну війну"Відео

11:21

Гороскоп на жовтень 2022: Близнюкам - випробування, Терезам - здійснення бажань, Рибам - великі гроші

11:18

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

11:00

Як приборкати оскаженілого російського звіра, або Чому Україну приймуть до НАТОПогляд

10:51

Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня: де чекати негоди

Реклама
10:28

"Я просто подзвонив попрощатися": окупант розповів дружині про тяжке становище армії РФ на фронті

10:12

Російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків

09:58

Кремлівські пики відчувають, що це не свято, а початок їхнього кінцяПогляд

09:37

Як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця року: Жданов назвав найгірший та найкращий сценарії

09:28

ЗСУ ліквідували вагнерівця "Самурая": раніше він воював у Сирії та Лівії

09:00

Чи ризикне Путін та якою буде відповідь Заходу: Михайло Гончар про перспективи ядерного удару

08:51

Із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

08:32

Три країни можуть виступити категорично проти прийому України до НАТО - ЖдановВідео

08:30

Дрова або пелети: яке опалення дешевше в Україні і як заощадитиВідео

08:25

ЗСУ знищили "Сонцепік" окупантів і вдарили по логістичних центрах

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти