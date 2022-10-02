ЗСУ підуть на Росію і Білорусь, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні – Соскін

ЗСУ можуть піти на підрив атомних станцій у Росії та Білорусі - Олег Соскін / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

Якщо ЗСУ не вдасться добитися якоїсь великої перемоги на Донецькому, Луганському, Запорізькому та Херсонському напрямках до того моменту, коли Росія повністю документально "оформить" анексію регіонів, може виникнути ризик ядерного удару Москви по українських містах. Армія України в такому випадку почне наступ на російську територію і республіку Білорусь. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що українським військам потрібно досягти серйозного просування на декількох напрямках – Донецькому, Луганському, Херсонському та Запорізькому перед тим, як Москва оголосить результати так званих "референдумів" і проведе їх через Держдуму і Раду Федерації РФ.

Якщо цього не станеться, з'явиться ризик ядерного удару по містах України, в результаті якого можуть постраждати люди.

"У подібній ситуації конфлікт перейде в непрогнозовану форму. Якщо Путін, не дай Бог, завдасть ядерного удару по Харкову, Миколаєву та Одесі, від цього постраждає цивільне населення, а не армія", - сказав Соскін.

За його словами, за такого сценарію українські війська підуть у наступ на Росію і Білорусь. Все може призвести до непередбачуваних наслідків.

"І ЗСУ перейдуть у наступ на територію Росії. Вони можуть підірвати Воронезьку атомну станцію і Курську атомну станцію. Далі - Смоленська станція. І тоді шиндець усім. Згідно зі сценарієм, потім українські війська підуть до Білорусі, захоплять атомну станцію і станеться вибух двох реакторів... Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Німеччина – всі збожеволіють", - підкреслив Олег Соскін.

ЗСУ зайшли до Лиману

В армії України 1 жовтня підтвердили відомості про те, що війська Росії в Лимані Донецької області оточені. Українські підрозділи звільнили 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановили український прапор.

Сили оборони України взяли під свій контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери показали відео з колоною автомобілів, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ намагалися на автівках втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що українська армія вже в Лимані.

У місті йде бої. Міноборони РФ підтвердило втечу своїх військ.

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