Путін із панського плеча дозволив "відпочити" окупантам на Луганщині

Путін дозволив окупантам на Луганщині "відпочити" від війни / Reuters

Російські військові, які захоплювали території в Луганській області, поки не йтимуть у наступ. Володимир Путін дозволив їм "перепочити". Таку вказівку він дав міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Про це повідомляє ТАСС.

Путін вважає, що за час "відпочинку" російські окупанти зможуть наростити сили.

Однак варто нагадати, що російські солдати, які раніше були виведені на якийсь час з території України, більше не хочуть повертатися на жорстоку війну, яку розв'язав сам же Путін.

Бунтувати почали і ті, хто ще перебуває на території України. Багато з них навіть намагаються втекти в анексований Крим через Арабатську стрілку.

Російські окупанти неодноразово скаржилися по телефону своїм знайомим і родичам на численні втрати армії РФ. Через це вони всіляко намагаються втекти від війни і відмовляються виконувати накази керівництва.

Як повідомляв раніше голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай, Росія кинула на захоплення області, "напевно, всі сили", адже ЗСУ давали жорстку відсіч і до останнього не залишали позиції, завдаючи ворогу значної шкоди.

Таким чином, можна припустити, що ці "всі сили" після можливого затишшя або повернення додому відмовляться повертатися назад на забій в Україну.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

Британська розвідка вважає, що після захоплення Лисичанська, російські війська можуть переключиться на захоплення Донецької області.

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