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Російські військові намагаються втекти від війни через Арабатську стрілку до Криму - розвідка

1 липня 2022, 14:39

В окупованій Калинівці Херсонської області виявили групу російських дезертирів 18-20 років.

дезертири, російські військові, армія РФ
Російські військові намагаються втекти до Криму / УНІАН, Wikipedia

У Херсонській області російські військові намагаються врятуватися від ЗСУ. Вони хочуть втекти від війни до Криму через Арабатську стрілку. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Подібні випадки втеч були і раніше, але зараз вони почастішали. За даними української розвідки, в окупованій Калинівці Херсонської області з'явилася група дезертирів 18-20 років. Хлопці в російській військовій формі просять воду і їжу у місцевих жителів.

"Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашникова. Рухаються в бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень ховаються", — йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що окупанти почали тікати через великі втрати, які українська армія завдає своїми точними ударами з артилерії. Маршрут до Криму через Арабатську стрілку російські окупанти вважають "безпечним", адже він вже "добре відпрацьований".

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Раніше стало відомо, що в Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів з села Потьомкіне. Російських військових вигнали українські бійці зі складу 60-ї окремої піхотної бригади.

Також українські військові звільнили на Херсонщині населені пункти Зелений Гай та Барвінок. Вони розташовані в 25 кілометрах від окупованого Херсона.

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