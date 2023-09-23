"Путін засмутиться": Буданов анонсував нові удари по Кримському мосту

З Кримським мостом ЗСУ доведуть справу до кінця, підкреслив начальник ГУР.

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Кирило Буданов розповів про удари по Кримському мосту / колаж фото УП, скріншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони прокоментував питання про удари ЗСУ по Кримському мосту.

За його словами, українські сили продовжать завдавати ударів по незаконно зведеному мосту на окупованій території. Про це він розповів в інтерв'ю TWZ.

"Питання не в тому, завдамо чи не завдамо удару. Ми робимо це регулярно, тому доведемо справу до кінця. Це всього лише питання часу", - підкреслив глава ГУР.

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Він також відповів на питання про ймовірну реакцію диктатора Володимира Путіна на нові удари по Кримському мосту.

"Він знову засмутиться. Що він може зробити?", - додав Буданов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що Україна завдала удару по окупантах РФ на Кримському півострові своєю новою ракетою. За підсумком був уражений зенітний ракетний комплекс російських військ С-400.

Видання The War Zone опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Україна модернізує ракети Нептун і вони зможуть долітати до Москви.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна вразила ворожу ціль на дальності понад 700 кілометрів, застосувавши вітчизняну далекобійну зброю. Ймовірно, глава держави мав на увазі удар по аеродрому в Пскові на території Росії.

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