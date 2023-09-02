Бійці ЗСУ на Київському напрямку з ПЗРК Stinger збили крилату ракету РФ

Українські військові захистили цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури, зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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Український воїн завдає удару по російській крилатій ракеті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiynaie

Бійці мобільної вогневої групи сил ППО ЗСУ, яка працює на Київському напрямку, з британського переносного зенітного ракетного комплексу Stinger збили російську крилату ракету. Про це заявив командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що бійці, завдяки своїм ефективним діям, захистили цивільне населення та інфраструктуру від наслідків попадання ворожої ракети.

"Зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку. Саме ці воїни днями збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" крилату ракету. Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури", - сказав Наєв. відео дня

Також він додав, що держава відзначила успішну роботу бійців.

"Подякував їм за бойовий дух, успішну організацію та забезпечення захисту українського неба, нагородив відзнаками "За мужність та звитягу", - підкреслив Сергій Наєв.

Війна Росії проти України

ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході, розповіли журналісти американського The Wall Street Journal з посиланням на своє джерело. Згідно з їхніми даними, десантники продовжують битися з окупантами в районі населеного пункту Вербове.

ЗСУ досягли паритету з військами агресора Росії у контрабатарейній боротьбі, сказав начальник Головного управління ракетних військ і артилерії і безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов. За його словами, цього вдалося досягти завдяки далекобійним артилерійським знаряддям, які поставив Захід.

ЗСУ досягли успіхів за останні 72 години, зазначив представник Білого дому Джон Кірбі. Американський чиновник акцентував увагу на просуванні сил оборони України на Запорізькому напрямку.

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