Україна завдає ударів новою ракетою, в окупантів РФ "палатиме" – Данілов

Нова ракета України вже застосовується проти окупаційних військ Росії. Загарбники відчули, як працює зброя українського виробництва і незабаром відчують ще більше. Київ застосовує своє озброєння виключно проти військових об'єктів ворога. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що нова ракета вітчизняного виробництва вже застосовується у війні з армією РФ, і окупанти це вже розуміють.
"Воно (далекобійне озброєння, - ред.) застосовується тільки по військових об'єктах. Що стосується ракетної програми, то вона розроблялася ще з 2020 року. Це дуже складний процес і складна техніка, працюють великі колективи. Ми маємо результат", - зазначив Данілов
Також він додав, що незабаром російські окупанти ще більше відчують українські удари.
"Повірте, що найближчим часом у деяких буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова", - підкреслив Олексій Данилов.
Далекобійна зброя Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна вдарила по окупантах Росії в Криму своєю новою ракетою. В результаті було уражено зенітний ракетний комплекс загарбників С-400.
"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - зазначив Данілов.
Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви, написало видання The War Zone. Зазначається, що дальність ракети становить 400 кілометрів. Ракета може запускатися з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вразила ціль на дальності понад 700 км своєю далекобійною зброєю. Імовірно йшлося про удар по аеродрому в Пскові на території РФ.
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