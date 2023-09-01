Україна завдає ударів новою ракетою, в окупантів РФ "палатиме" – Данілов

Армія України застосовує свої озброєння виключно по військових об'єктах в рамках міжнародних правових норм, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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На окупантів Росії чекають нові удари - Данылов / Колаж: Главред, фото: РНБО

Нова ракета України вже застосовується проти окупаційних військ Росії. Загарбники відчули, як працює зброя українського виробництва і незабаром відчують ще більше. Київ застосовує своє озброєння виключно проти військових об'єктів ворога. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що нова ракета вітчизняного виробництва вже застосовується у війні з армією РФ, і окупанти це вже розуміють.

"Воно (далекобійне озброєння, - ред.) застосовується тільки по військових об'єктах. Що стосується ракетної програми, то вона розроблялася ще з 2020 року. Це дуже складний процес і складна техніка, працюють великі колективи. Ми маємо результат", - зазначив Данілов

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Також він додав, що незабаром російські окупанти ще більше відчують українські удари.

"Повірте, що найближчим часом у деяких буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова", - підкреслив Олексій Данилов.

Далекобійна зброя Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна вдарила по окупантах Росії в Криму своєю новою ракетою. В результаті було уражено зенітний ракетний комплекс загарбників С-400.

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - зазначив Данілов.

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви, написало видання The War Zone. Зазначається, що дальність ракети становить 400 кілометрів. Ракета може запускатися з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вразила ціль на дальності понад 700 км своєю далекобійною зброєю. Імовірно йшлося про удар по аеродрому в Пскові на території РФ.

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