Путін розкудахтався: погрожує НАТО піти далі Харкова

Російський диктатор погрожує розширити "санітарну зону" в разі зняття заборони на удари західною зброєю по Росії.

https://glavred.net/ukraine/putin-raskudahtalsya-ugrozhaet-nato-poyti-dalshe-harkova-10568624.html Посилання скопійоване

Путін знову погрожує ядерною зброєю / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ДСНС Харківської області

Російський диктатор Володимир Путін, який остаточно втратив легітимність навесні 2024 року після фальсифікації виборів у РФ, вельми емоційно відреагував на заклик Єнса Столтенберга дозволити Україні бити по Росії західним озброєнням.

У своєму виступі російським пропагандистам у вівторок, 28 травня, Путін почав цинічно виправдовувати знищення Харківської області - в його уяві окупанти зараз займаються нібито "формуванням зони безпеки або санітарної зони".

У цьому контексті Путін, цитують диктатора пропагандисти, пригрозив Заходу розширенням "санітарної зони" в разі використання далекобійного озброєння по території вже самої РФ.

відео дня

Зокрема, Путін назвав "плодами" творчості ЗСУ терористичні обстріли російськими військами Харкова та області.

"Те ж саме ("формування" так званої санітарної зони, - Главред) може трапитися в разі застосування високоточної зброї великої дальності (по території Росії, - Главред)", - пригрозив самопроголошений президент країни-агресорки.

Потім Путін додав, що "подальша ескалація" може призвести до "серйозних наслідків". Російський диктатор натякнув нібито на готовність РФ до ядерної відповіді по Європі.

"Якщо ці "серйозні наслідки" будуть наступати в Європі, як покажуть себе Сполучені Штати, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь", - осмілів Путін.

Путін виправдовує удари по Харківщині - дивіться відео:

Санітарна зона і наступ РФ на Харків - головне

Ще до початку активних наступальних операцій ЗС РФ на Харківщині Путін неодноразово погрожував Україні створенням на північному сході "санітарної зони" через нібито обстріли Бєлгородської області.

У травні країна-агресорка пішла у новий наступ, прорвавши оборону ЗСУ на кордоні Харківської області. Нині бої тривають як у передмісті Вовчанська, так і в самому місті. Однак українській армії в умовах дефіциту боєприпасів вдалося взяти ситуацію під контроль.

Паралельно Росія щодня завдає терористичних ударів по центру Харкова. Загалом за місяць, за підрахунками Зеленського, РФ випустила до 3,2 тис. КАБів по прифронтовій зоні, зокрема по Харківщині.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред