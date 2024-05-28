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Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами

Юрій Берендій
28 травня 2024, 17:48
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Російські окупанти завдали удару балістикою по Одесі та обстріляли Харків та Харківщину із застосуванням керованих авіаційних бомб.
Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами
Потужні вибухи пролунали в Одесі та Харкові / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Вдень 28 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Інформацію про вибухи в місті підтвердив у своєму Телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов.

"Одесо, будь ласка перебувайте у безпечних місцях! Знову балістика в напрямку Одещини", - написав він станом на 16:21

Вже за кілька хвилин мер міста Геннадій Труханов повідомив про гучний вибух у місті і закликав громадян перебувати в укриттях.

відео дня

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Згодом він також попередив громадян про повторні пуски балістики в напрямку Одеси.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ станом на 16:19 попередили про загрозу пусків балістичних ракет з території тимчасово окупованого Росією Криму.

"Загроза застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму! Одеса - в укриття", - йшлось в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Телеграмі.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Телеграм-каналі повідомив, що по Одесі було випущено 2 балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер", однак, зафіксовано тільки один приліт.

"Куди зникла друга ракета? Не думаю, що збили, бо в Одесі нічим збивати "Іскандери", про що ще з літа 2023 говориться, з часів зернового терору, але віз і нині там же...", - вказує він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Коваленко наголошує, що є два варіанти куди можна зникнути друга ракета "Іскандер".

"Перший - пуск був імітацією РЕБ. Другий - ракета через технічну несправність на дні моря, що теж багато про що говорить. Зокрема і про те, що це могла бути не 9М723, а дефективна північнокорейська KN-23, що так само наштовхує на певні висновки", - зазначив він.

Що відомо про обстріл Харківщини 28 травня

Крім того, російські окупанти завдали удару по Харківщині. Деталі ворожого обстрілу повідомив у своєму Телеграм каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо - постраждалих немає", - написав він.

Також Росія атакувала й сам Харків. За даними ОВА, близько 17 години окупанти вдарили по Київському району Харкова.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

"Удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих", - написав мер міста Ігор Терехов.

До цього Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски керованих авіабомб в напрямку Харківщини.

Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами
Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари по України - вибухи в Харкові

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня у Харкові російські окупанти атакували керованими авіабомбами гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові, що призвело до масштабної пожежі та великої кількості жертв і поранених.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, окупанти не здатні захопити Харків, тому намагаються знищити його.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також прокоментував удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру у Харкові і назвав його навмисним.

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