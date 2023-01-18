Загроза наступу РФ в лютому-березні: Резніков заявив, що потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв

Треба передбачати різні сценарії агресії РФ – від гіршого до кращого – дані часто змінюються, сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Наступ РФ залежить від погодних умов, ресурсів і підготовки - Резніков / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Ситуація на фронтах війни Росії проти України постійно змінюється, тому треба враховувати різні сценарії. Рішення окупантів про повторний наступ може залежати від погодних умов та їх готовності до проведення подібних операцій. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю УНН він розповів про те, що ситуація на полі бою часто змінюються і інформацію доводиться постійно аналізувати. Потрібно враховувати різні сценарії подальшого розвитку подій.

"Дані змінюються, а ти ж не можеш загуглити цю інформацію. Її треба отримати. Далі ти аналізуєш ці факти, а інформація ж не стовідсоткова. Ти можеш планувати, аналізувати, робити певні або припущення, або прогнози, або писати сценарій. І правильним буде писати різні сценарії - від гіршого до кращого", - вважає Резніков.

За його словами, можливий наступ РФ на Україну найближчими місяцями залежить від кількох факторів. Серед них погодні умови – незрозуміло, коли вони будуть оптимальними для наступу – наприкінці лютого, на початку березня чи наприкінці березня, а також готовність окупантів до проведення подібних операцій.

"Ви ж розумієте, що колісна техніка сирим грунтом не піде? Тільки, як військові кажуть,"гусянка" - гусеничні, а їх менше, ніж колісних. Як ви будете вести наступ, якщо у вас немає можливості просуватися? Тільки дорогами, як вони це робили рік тому, але на дорогах вони шикуються в колону, а у нас артилерія, що дозволяє її палити... "Горить, палає техніка ворожа..." - відома пісня, ми з онуками приспівуємо. А якщо йти в наступ фронтом, то повинні бути умови - це або мерзлий грунт, або вже суха земля. Тому питання - це кінець лютого, початок березня чи кінець березня? Це питання і погодних умов, в тому числі накопичених ними ресурсів, готовності їх підрозділів в тому ресурсі, тобто низка факторів, які повинні разом зібратися, якщо ми говоримо про підготовлений наступ. А не про непідготовлений, як вони це зробили в лютому минулого року, і його наслідки ми знаємо", - підкреслив Олексій Резніков.

Загроза наступу Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що країна-агресор РФ найближчими місяцями може піти в наступ на Україну.

На його думку, Москва більше не здатна вести затяжну війну проти Києва і готова йти ва-банк. У зв'язку з цим на Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що, за прогнозами, окупанти РФ незабаром можуть спробувати здійснити захоплення всієї Донецької області. Далі вони планують просунутися в Запорізькій області.

Глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що агресор Росія може піти в новий наступ навесні. На думку Резнікова, можливо, окупанти будуть атакувати з південних і східних районів, які вони захопили.

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Війна Росії проти України: