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Путін зупиниться і почне торгуватися за окуповані території: Клімкін назвав умови

23 травня 2022, 08:44

Президент РФ розуміє, що з часом західні санкції працюватимуть ефективніше, і Росія буде ослаблена. Тому час працює проти Путіна. Водночас час не працює на нас.

Клімкін, Путін
Путін не може зупинитися. Це одразу буде сприйнято як поразка, вважає Клімкін / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін продовжуватиме війну в Україні, доки не зрозуміє, що далі не може просуватися військовим шляхом і коли військове протистояння почне бити бумерангом по ньому. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Тепер ми в ситуації, коли він не може зупинитися. Це одразу буде сприйнято як поразка. Вони там верещать, що не сприймуть ніякої капітуляції. Щойно вони зрозуміють, що не можуть йти далі, що шансів більше немає, вони почнуть торгуватися за окуповані території. В принципі існуючі сценарії відомі", - сказав Клімкін в інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, Путін також розуміє, що санкції чим далі, тим ефективніше працюватимуть, і Росія буде ослаблена.

"Тому час працює проти нього. Час також, звичайно, не працює на нас, оскільки це питання не лише нашого героїзму, а й економічної та суспільної стійкості. Отже, питання - проти кого воно швидше працює", - наголосив ексглава МЗС України.

"Я вважаю, що в сукупності факторів, які ми маємо сьогодні, імовірно, працює проти Путіна", - додав він.

Як повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися згідно з двома сценаріями. Один з них - затяжна війна, вважає голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Тим часом західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

За даними Головного управління розвідки, Росія планує закінчити так звану спецоперацію в Україні, а по суті війну, не раніше вересня 2022 року.

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