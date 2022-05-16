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"Путін не погоджується": в Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з Азовсталі

16 травня 2022, 06:37

До переговорів з президентом РФ залучили багатьох світових лідерів, але російський диктатор не дає згоди на визволення українських бійців.

В МОУ розповіли про складні переговори щодо порятунку воїнів з Азовсталі/ Полк "Азов", Reuters

Україна уже залучила практично усіх лідерів світу та всі можливі міжнародні організації, щоб врятувати українських бійців, які зараз перебувають на заводі Азовсталь у Маріуполі. Але проблема у тому, що російський президент Володимир Путін не дає згоди.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, українська влада дуже багато робить, щоб визволити воїнів з Азовсталі.

Проте деталі військової операції не можна розголошувати, наголосила Маляр. Певну інформацію лише розповіли родичам, адже вони мають право знати. Після цього багато питань, які ставилися з боку рідних бійців, були зняті, каже заступниця міністра оборони.

"Тому що ті пропозиції, які дуже часто лунають в суспільстві – а давайте зробимо це, а давайте зробимо це – насправді вже були зроблені, просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших захисників "Азовсталі", – зазначила вона.

До переговорів з Путіним залучені світові лідери

Маляр зазначила, що українських бійців зараз не можна визволити за допомогою військової операції і деблокади– якби це було можливо, то таку операцію уже провели б. Зараз влада працює над іншими військовими планами.

До переговорів з Путіними щодо порятунку наших бійців з Азовсталі залучені практично всі лідери світу та всі можливі міжнародні організації, і Україна з ними контактує, каже заступниця міністра оборони.

Порятунок захисників Маріуполя з Азовсталі

Раніше повідомлялося, що українська влада запропонувала Росії повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених.

Як повідомляла віце-прем'єр і профільний міністр Ірина Верещук, Україна намагалася домовитися з РФ, щоб евакуювати 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя з заводу Азовсталь в обмін на полонених росіян.

Про це розповідав також президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.

Також родичі українських бійців з Азовсталі закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції в Туреччину.

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