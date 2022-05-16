"Путін не погоджується": в Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з Азовсталі

До переговорів з президентом РФ залучили багатьох світових лідерів, але російський диктатор не дає згоди на визволення українських бійців.
Україна уже залучила практично усіх лідерів світу та всі можливі міжнародні організації, щоб врятувати українських бійців, які зараз перебувають на заводі Азовсталь у Маріуполі. Але проблема у тому, що російський президент Володимир Путін не дає згоди.
Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, українська влада дуже багато робить, щоб визволити воїнів з Азовсталі.
Проте деталі військової операції не можна розголошувати, наголосила Маляр. Певну інформацію лише розповіли родичам, адже вони мають право знати. Після цього багато питань, які ставилися з боку рідних бійців, були зняті, каже заступниця міністра оборони.
"Тому що ті пропозиції, які дуже часто лунають в суспільстві – а давайте зробимо це, а давайте зробимо це – насправді вже були зроблені, просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших захисників "Азовсталі", – зазначила вона.
До переговорів з Путіним залучені світові лідери
Маляр зазначила, що українських бійців зараз не можна визволити за допомогою військової операції і деблокади– якби це було можливо, то таку операцію уже провели б. Зараз влада працює над іншими військовими планами.
До переговорів з Путіними щодо порятунку наших бійців з Азовсталі залучені практично всі лідери світу та всі можливі міжнародні організації, і Україна з ними контактує, каже заступниця міністра оборони.
Порятунок захисників Маріуполя з Азовсталі
Раніше повідомлялося, що українська влада запропонувала Росії повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених.
Як повідомляла віце-прем'єр і профільний міністр Ірина Верещук, Україна намагалася домовитися з РФ, щоб евакуювати 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя з заводу Азовсталь в обмін на полонених росіян.
Про це розповідав також президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.
Також родичі українських бійців з Азовсталі закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції в Туреччину.
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